Исраилин фәләстинлиләрә гаршы јени силаһы — Зәһәрли туллантылар

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Исраил тәшкилатлары вә гурумлары икигат стандартлы ганунлардан системли шәкилдә истифадә етмәклә Иордан чајынын Гәрб саһәсини сәнаје вә зәһәрли туллантыларын әсас тәјинат мәнтәгәсинә чевирибләр.
“Әл-Әрәби әл-Ҹәдид” гәзети өтән ҝүн мәлумат вериб ки, Исраилин мүстәмләкәчилик лајиһәсинин еколожи тәрәфини ҝөстәрән сон ҝөстәриҹиләр фонунда режимин рәсмиләри ишғал алтында олан Гүдсүн шималындакы Гәләндија бөлҝәсиндә нәһәнҝ тулланты јандырма заводу инша етмәји планлашдырырлар. Бу лајиһә садәҹә туллантыларын идарә едилмәси објекти дејил, фәләстинлиләрин һәјат саһәсини кичилтмәји һәдәфләјән сијасәтләр топлусунун јени аләтинә чеврилир.
Туллантылар — мүстәмләкәчилијин хидмәтиндә
Һесабатда гејд олунуб ки, Гәрб саһәсинин мүхтәлиф бөлҝәләриндә нәзарәтсиз фәалијјәт ҝөстәрән тәхминән 70 зибил полигону вар вә һәр ҝүн онларла јүк машыны бу полигонлара тулланты бошалдыр. Статистика ҝөстәрир ки, бу полигонлара дахил олан туллантыларын 90%-и Исраил гәсәбәләриндән ҝәлир, фәләстинлиләрин туллантыларынын пајы исә ҹәми 10%-ә чатыр. Исраил јашајыш мәнтәгәләриндән чыхан туллантыларын бөјүк һиссәси — рәсми вә гејри-рәсми јолларла — еколожи ганунлар нәзәрә алынмадан, јерли әһалинин сағламлыг вә јашајыш һүгугуна мәһәл гојулмадан фәләстин торпагларына атылыр.
Исраил режиминин “Мүлки Идарә”си белә бөһранын мигјасыны етираф едиб. Гурум билдириб ки, Исраил заводларындан чыхан туллантылары Гәрб саһәсинә дашыјан јүк машынларынын һәҹми 2016–2020-ҹи илләр арасында тәхминән 200% артыб. Бу етираф бөһранын јалныз ҝөрүнән һиссәсидир. Гәрб саһәсинә дашынан туллантылар тәһлүкәли материалларын ҝениш спектрини өзүндә бирләшдирир: канализасија чөкүнтүләри вә електрон туллантылар, хүсуси емала еһтијаҹы олан кимјәви маддәләрдән тутмуш, һеч бир нәзарәт олмадан атылан хәстәхана туллантылары, тикинти галыглары, мәишәт туллантылары вә һәтта мәншәји мәлум олмајан кимјәви маддәләрә гәдәр.
Фәләстин әтраф мүһитинин системли шәкилдә мәһв едилмәси
Һесабатын диҝәр һиссәсиндә билдирилир: Исраил заводларынын саһибләри туллантыларын дашынмасы үчүн сүрүҹүләрлә бирбаша мүгавилә бағлајырлар вә ҝеҹә саатларында Гәрб саһәсиндә јерләшән ачыг әразиләрә тулланты бошалдылмасыны тәмин едирләр. Бу просес чох вахт јерли әһалинин хәбәри олмадан баш верир вә онларын етираз етмәјә белә имканы олмур.
Гәрб саһәсиндә фәалијјәт ҝөстәрән Исраил тулланты емалы мүәссисәләри там һүгуги вә нәзарәт бошлуғу шәраитиндә ишләјир. Бу нә тәсадүфидир, нә дә мүвәггәтидир — биләрәкдән јарадылмыш бошлуг васитәсилә чиркләндириҹи сәнаје објектләри һеч бир хәрҹ, һеч бир мәһдудијјәт вә һеч бир тәкрар емал өһдәлији олмадан тәһлүкәли фәалијјәтләрини ишғал алтындакы әразиләрдән фәләстин торпагларына дашыјырлар.
