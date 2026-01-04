Венесуела витсе-президентинин телевизија месажы: Мүгавимәт давам едир. Өлкәнин һүгуги Президенти јалныз Николас Мадуродур

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Венесуеланын АБШ гулдур гүввәләри тәрәфиндән гачырылан Президентинин витсе-президенти Делси Родриҝез, Каракасдан телевизија илә јајымланан чыхышында билдириб: “Тәләбимиз Президент Николас Мадуро вә һәјат јолдашынын азадлыға бурахылмасыдыр.”
Венесуеланын витсе-президенти халгы өлкәни мүдафиә етмәк үчүн сакит вә бир олмаға чағырараг билдириб ки, өлкәдә һөкумәт сабит вәзијјәтдәдир вә һәр һансы бир чәтинликлә үзләшмәјә һазырдыр.
О, әлавә едиб ки, Венесуела өзүнү бүтүн ҝүҹү илә мүдафиә етмәјә һазырдыр вә өлкәјә гаршы һеч бир һәрби тәҹавүзә јол верилмәјәҹәк.
Бу ҝүн Венесуелаја гаршы төрәдилән зоракылығы рәдд едән Делси Родриҝез өлкәсинин өз әразисини вә ушагларынын ҝәләҹәјини мүдафиә едәҹәјини вә халгы бүтүн ҝүҹү илә дәстәкләјәҹәјини билдириб.
Президент Мадуронун витсе-президенти һәмчинин өлкәнин бүтүн мүстәмләкәчи ҝүҹләрә гаршы мүстәгиллијини горујаҹағыны ачыглајыб.
Родриҝез Венесуела халгынын кечмишдә баш вермиш һүҹумлара гаршы ҝөстәрдикләри мүгавимәтинә тохунараг бу јолун давам едәҹәјини билдириб вә өлкәнин јеҝанә президентинин Николас Мадуро олдуғуну вурғулајыб.
