Иордан чајынын гәрб саһилинин мәркәзиндә анти-сионист әмәлијјат

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сионист мәнбәләр Иордан чајынын гәрб саһилинин мәркәзиндә, Әтирәт јашајыш мәнтәгәси әтрафында анти-сионист әмәлијјатын баш вердијини билдирибләр. Мәлумата ҝөрә, һадисә Исраил ордусу тәрәфиндән јүксәк тәһлүкәсизлик һәссаслығы илә изләнилир вә бунунла әлагәдар ҝенишмигјаслы саһә тәдбирләри ҝөрүлүб.
Исраил ордусу хәбәри тәсдигләјәрәк ачыглајыб ки, Иордан чајынын гәрб саһилинин мәркәзиндә, Әтирәт јашајыш мәнтәгәси јахынлығында автомобиллә вурма әмәлијјаты илә бағлы мәлумат дахил олуб. Ејни заманда сионист мәнбәләр һадисә нәтиҹәсиндә Бирзејт шәһәри јахынлығында бир гәсәбә сакининин јараланмасы барәдә илкин мәлуматын гејдә алындығыны билдирибләр.
“Кан” телеканалынын мәлуматына ҝөрә, сионист режимин тәһлүкәсизлик гурумлары инсиденти тәһлүкәсизлик һадисәси кими гијмәтләндирир вә һадисәдә иштирак едән автомобилин сүрүҹүсүнүн ахтарышыны давам етдирир.
