Фалеһ Фәјјаз: Һәшд-Шәәби вә тәһлүкәсизлик гүввәләри вәтәнин мүдафиәсиндә сабит хәтт мүәјјән едибләр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ираг Халг Сәфәрбәрлик Гүввәләринин (Һәшд-Шәәби) сәдри билдириб ки, бу гурум тәһлүкәсизлик гүввәләри илә бирликдә вәтәнин мүдафиәси истигамәтиндә сабит вә ајдын хәтт мүәјјән едиб.
О, галиб командирләрин террор јолу илә гәтлә јетирилмәсини АБШ тәрәфиндән төрәдилмиш дөвләт терроризми адландырыб.
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Һәшд-Шәәбинин сәдри Фалеһ Фәјјаз Бағдадда кечирилән, шәһид ҝенерал-лејтенант Гасим Сүлејманинин вә шәһид Әбу Меһди әл-Мүһәндисин шәһадәтинин алтынҹы илдөнүмүнә һәср олунмуш рәсми мәрасимдә чыхышы заманы билдириб: Һәшд-Шәәби вә тәһлүкәсизлик гүввәләри вәтәнин мүдафиәси, тәһлүкәсизлик вә бирҝәјашајыш јолунун формалашдырылмасы истигамәтиндә сабит мөвге ортаја гојублар. Гәләбә газанан командирләрин террор едилмәси исә АБШ-нин төрәтдији дөвләт терроризмидир.
Фәјјаз гејд едиб: ИШИД фәлакәти һәрби структурун јенидән гурулмасына вә Һәшд әш-Шәәбинин формалашмасына ҝәтириб чыхарды. Онун сөзләринә ҝөрә, бәзи даирәләр Һәшд-Шәәби илә тәһлүкәсизлик гүввәләри арасында ҝәрҝинлик јаранаҹағына үмид едирдиләр, лакин ики тәрәф арасында мүнасибәтләр мәнәви характер алды вә онлар бирликдә гәләбәни тәмин етдиләр. ИШИД дөврүндә Ирагын тәһлүкәсизлик структуру сарсылмышды, Һәшд-Шәәби исә тәһлүкәсизлик апаратынын јенидән гурулмасы үчүн зәмин јаратды. Ираг ики ҹүр террорла – ИШИД вә “әл-Гаидә” терроризми илә үз-үзә галмышды, лакин фәдакарлыглар сајәсиндә гәләбә әлдә олунду.
Һәшд-Шәәбинин сәдри вурғулајыб: Мешә ганунларынын јенидән һөкм сүрдүјү бир шәраитдә зәифләр тапдаланыр вә өлкәләри һәдәфә алан һәрби вә техноложи ҝүҹләрә гаршы халг силаһы мүһүм әһәмијјәт кәсб едир.
Фәјјаз әлавә едиб: Бәзиләри бизимлә әлагә гурмагдан хәҹаләт чәкирләр вә бу, тәәссүф доғурур. Һалбуки, дөјүшчүләримиз иҹтимаи бирҝәјашајышы бәрпа едиб, торпаглары азад едәрәк ҹәмијјәтин бүтүн тәбәгәләрини мүдафиә едибләр.
Sizin rəyiniz