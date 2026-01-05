Русијалы експерт: Иранла һәртәрәфли стратежи сазиш 2025-ҹи илин ән мүһүм һадисәләриндән бири олуб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Русија Малијјә Дөвләт Университетинин Бејнәлхалг игтисади мүнасибәтләр факүлтәсинин досенти Русија Федерасијасы илә Иран Ислам Республикасы арасында 2025-ҹи илин әввәлиндә ики өлкә президентләри тәрәфиндән имзаланмыш һәртәрәфли стратежи сазишә ишарә едәрәк, бу сәнәди 2025-ҹи илин ән мүһүм нәтиҹәләриндән бири кими дәјәрләндириб.
Игор Матвијев Москвада ИРНА-нын мүхбири илә видеомүсаһибәсиндә 2025-ҹи илин ән мүһүм һадисәләри илә бағлы суала ҹавабында билдириб: 2025-ҹи ил чәтин вә мүрәккәб ил олду. Тәәссүф ки, дүнјада, о ҹүмләдән Гәрби Асијада даһа чох гаршыдурмалар баш верди.
АБШ-нин Венесуелаја һүҹумундан әввәл гејдә алынан бу мүсаһибәдә Матвијев гејд едиб: Гәзза әһалисинин чәкдији әзаблар, еләҹә дә АБШ вә Исраил тәрәфиндән Ирана гаршы апарылан мүһарибә заманы Иран халгынын јашадығы чәтинликләр Гәрбин глобал Ҹәнуб өлкәләри илә бәрабәрһүгуглу јени бирҝәјашајыш моделини гәбул етмәк истәмәдијини нүмајиш етдирди.
Русијалы експерт вурғулајыб: Террорчу гүввәләрдән вә бәзи өлкәләрин агрессив сијасәтләриндән ирәли ҝәлән чохсајлы чағырыш вә тәһдидләр һәлә дә мөвҹуддур.
Матвијев билдириб ки, Русија диҝәр халгларын рифаһ вә сүлһ шәраитиндә јашамаг ирадәсини гәтијјәтлә дәстәкләдијини вурғулајараг әлавә едиб: 2025-ҹи илдә бејнәлхалг мүстәвидә Русија илә Иран арасында стратежи тәрәфдашлыг вә ортаг дәјәрләр истигамәтиндә мүсбәт аддымлар атылыб.
О вурғулајыб: Иран вә Русија арасында һәртәрәфли стратежи сазиш сон дәрәҹә мүһүм әһәмијјәт дашыјыр вә 2025-ҹи илин ән мүһүм мүсбәт нәтиҹәләриндән биринә чеврилиб. Бу сәнәд һәр ики өлкәнин вә халгын милли марагларынын мөһкәмләндирилмәси истигамәтиндә әмәкдашлыг үчүн ортаг ирадәнин ајдын ҝөстәриҹисидир.
