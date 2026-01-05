Ҝенерал Нәгди: Дүшмән гаршысында јумшаглыг дүшмәни тәҹавүзә вә тәзјигә даһа да тәшвиг едир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун баш команданынын мүшавири Ҹирофта чыхышы заманы билдириб: Дүшмән гаршысында јумшаглыг, тәрәддүд вә ҝери чәкилмә тәкҹә тәһлүкәсизлик јаратмыр, һәм дә дүшмәни тәҹавүзә вә тәзјигә даһа да тәшвиг едир.
Ҝенерал Мәһәммәд Рза Нәгди базар ҝүнү ахшам Ҹирофтда Ҝенерал Һаҹы Гасим Сүлејманинин шәһадәтинин илдөнүмү мәрасиминдә әлавә етди: Тәһлүкәсизлији горујан амил мүгавимәт вә дүшмәнә гәтијјәтли ҹавабдыр, јумшаглыг вә ҝүзәшт дејил.
О, сөзүнә давам етди: Јәмән, Ливан, Фәләстин вә диҝәр мүгавимәт ҹәбһәләринин тәҹрүбәси ҝөстәрди ки, мүгавимәт олан јердә дүшмән ҝери чәкилиб вә тәрәддүд вә сәһләнкарлыг олан јердә тәзјигләр артыб.
О, АБШ-ын 2025-ҹи ил Милли Тәһлүкәсизлик Сәнәдинә истинад едәрәк деди: Бу сәнәддә АБШ Гәрби Асија бөлҝәсиндәки стратеҝијаларынын уғурсузлуғуну етираф едиб вә сон онилликләрдә бу бөлҝәдәки бүтүн стратеҝијаларында уғурсуз олдуғуну ачыглајыб.
Ҝенерал Нәгди әлавә етди: Американын Ираг вә Әфганыстанда бир нечә трилјон доллар хәрҹләмәси нәинки һеч бир нәтиҹә әлдә етмәди, һәм дә халгларын бу өлкәнин сијасәтиндән гачмасына, рүсвај олмасына вә нифрәтләринин артмасына сәбәб олду.
