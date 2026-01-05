Трамп: Мадуронун һәбсини ҹанлы изләдим; Мадуро режиминин һеч кимә өтүрүлмәсинә јол вермәјәҹәјик

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Доналд Трамп шәнбә ҝүнү Фох Неwс-вердији мүсаһибәсинә әлавә едиб: “Мән сөзүн әсл мәнасында [Мадуронун оғурланмасы вә АБШ-а көчүрүлмәсини] телевизија шоусу кими изләдим. Биз ону бир отагда вә бүтүн аспектләри илә јанашы изләдик...”
Гулдур АБШ президенти мүсаһибәдә Мадуронун һәбсинин ҹанлы видеосуну онунла бирликдә кимин изләдијини ачыгламајыб.
О вурғулајыб: “Бирләшмиш Штатлар Мадуро режиминдән һеч кимин онун јеринә ҹанишин кечмәсинә иҹазә вермәјәҹәк вә АБШ әмәлијјатынын мәгсәди Венесуеланы режимини дәјишдирмәјә мәҹбур етмәкдир.”
