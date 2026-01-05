Ариф: Һагглы етираз едән вәтәндашлар өз мөвгеләрини иғтишаш төрәдәнләрдән ајырыблар

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын президентинин биринҹи витсе-президенти билдириб: Јахын вахтларда мәсул гурумлар тәрәфиндән халгын вә базар тәбәгәсинин гануни етиразлары фонунда ҝизләнән тәхрибатчыларла бағлы һесабат иҹтимаијјәтә тәгдим олунаҹаг.
О гејд едиб ки, етиразлары олан ҝәнҹләр вә вәтәндашлар өз мөвгеләрини иғтишаш вә гарышыглыг јарадан шәхсләрдән ајырыблар.
Мәһәммәдрза Ариф Енержи назири, Кәнд Тәсәррүфаты назири, Әтраф Мүһитин Мүһафизәси Тәшкилатынын рәһбәри, Назирләр Кабинетинин катиби, һөкумәт сөзчүсү, Мәҹлисин Конститусијанын 90-ҹы маддәси үзрә комиссијасынын сәдри вә аидијјәти гурумларын нүмајәндәләринин иштирак етдији Али Су Шурасынын иҹласында чыхыш едәрәк билдириб: Өлкә вә дөвләт халгын иштирака еһтијаҹ дујдуғу һәр бир мәгамда вәтәндашлар сәһнәјә чыхыблар.
О вурғулајыб: Сон һадисәләр заманы дүшмәнин планлары гыса мүддәтдә ифша олунуб вә гаршыдакы һәфтәләрдә мәсул гурумлар тәрәфиндән халгын вә базар тәбәгәсинин гануни етиразларынын архасында ҝизләнмиш хаинләрлә бағлы һесабат халга ачыгланаҹаг.
Ариф әлавә едиб: Дүшмән сон 50 ил әрзиндә дәфәләрлә анлајыб ки, Иран Ислам Республикасына гаршы чыхмаг онларын хејринә дејил вә јахын заманда онларын нијјәтләри Иран халгы үчүн там ајдын олаҹаг.
О, һәмчинин гејд едиб ки, етиразлары олан ҝәнҹләр вә вәтәндашлар өз сыраларыны иғтишаш төрәдән вә тәхрибатчы шәхсләрдән ајырыблар.
