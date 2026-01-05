АБШ-ын бир нөмрәли дүшмәни Һаҹы Гасим Вашингтонун реҝиондакы лајиһәләринин уғур газанмасына мане олурду

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Ирагдакы сабиг сәфири шәһид ҝенерал Һаҹы Гасим Сүлејманинин Ирагдакы тәһлүкәсизлик просесләриндә әсас рол ојнадығыны гејд едәрәк билдириб: Америкалылар реҝионда һәјата кечирдикләри лајиһәләрин әксәријјәтинин јарымчыг галдығы гәнаәтинә ҝәлмишдиләр вә бу уғурсузлуғун әсас сәбәби кими Иран Ислам Республикасыны вә онун башында саһә үзрә идарәетмәни һәјата кечирән Һаҹы Гасими ҝөрүрдүләр. Буна ҝөрә дә онун арадан ҝөтүрүлмәсини өз мәғлубијјәтләринин һәлли јолу һесаб едирдиләр.
Иранын Ирагдакы сабиг сәфири Һәсән Данаеифәр “Дипломатија масасы” рубрикасында ИРНА-ја мүсаһибәсиндә дејиб:
Мосулун сүгуту мај ајында баш верди. Мән исә бундан әввәлки илин јанвар ајында, Фәллуҹә һадисәләри заманы – Фәллуҹәнин сүгут етдији дөврдә, тәсадүфән бу ҝүнләрә ујғун ҝәлән 31 декабр тарихиндә – буну дәгиг хатырлајырам – Фәллуҹә сүгут етди. Мән һәмин вахт баш назирин јанына ҝетдим вә билдирдим ки, биз нараһатыг; һәлә о заман бу адла танынмајан ИШИД һүҹум едәҹәк вә Мосул сүгут едәҹәк. Јәни, сәһв етмирәмсә, тәхминән 31 мај тарихиндә, һадисәдән беш-алты ај әввәл мән Мосулун сүгут едәҹәјини демишдим. Бу, тәкҹә мәним фикрим дејилди, Һаҹы Гасимин да мөвгеји ејни иди.
Бу нүмунә илә демәк истәјирәм ки, бу јалныз мәним рәјим дејилди; Һаҹы Гасимин да фикри белә иди. Биз бирҝә мәсләһәтләшир, бирҝә мүзакирә апарырдыг. Һәрчәнд мәним шәхси гәнаәтим даһа ҝүҹлү иди, чүнки бундан ики ај әввәл һәмин ағыр вә бөһранлы шәраитдә Мосула сәфәр етмишдим. Сәфирләрин вәзифәси јерләрә ҝетмәк, вәзијјәти јахындан ҝөрмәкдир. Биз Мосула ҝетдик, һәтта орада игтисади иҹласлар да кечирдик. Мән орада белә бир нәтиҹәјә ҝәлдим ки, тәһлүкәсизлик вәзијјәти таразлы вә дајаныглы дејил вә һәр ан һадисә баш верә биләр.
Буна ҝөрә дә о вахткы баш назир ҹәнаб Маликијә билдирдим ки, мәним фикримҹә Мосул сүгут едәҹәк. Сорушду ки, бу тәһлилдир, јохса кәшфијјат мәлуматыдыр? Әрәбләр адәтән бу ики анлајышы бир-бириндән ајырырлар. Дедим ки, бу һәм тәһлилдир, һәм мәлуматдыр, һәм вәзијјәтин гијмәтләндирилмәсидир, һәм дә кәшфијјат мәлуматыдыр. Сорушду ки, америкалылар нијә буну бизә демирләр? Дедим ки, һарадан билирсиниз америкалыларын да бу планын бир һиссәси олмадығыны? Деди ки, сиз инди буну дејирсиниз, амма америкалылар бизә белә бир мәлумат вермәјибләр, филанкәс дә демәјиб – бу сөзләрлә Күрдүстан бөлҝәсинин мәсул шәхсләринә ишарә едирди. Дедим ки, билмирәм; ҹавабыны да вердим, гој заман кечсин, сонра бу мәсәләләр барәдә данышарыг. Адәтән бу ҝөрүшләр гардашҹасына мүнасибәтләр вә гаршылыглы һөрмәт шәраитиндә кечсә дә, мүзакирәләр ачыг вә пешәкар апарылырды. Һәр һалда мән бу гәнаәтдә идим. О, меһрибанлыгла мәни отагдан чыханадәк јола салды вә елә орадаҹа, ајагүстү деди ки, сөзләринлә разыјам, лакин америкалылар тәрәфиндән бизә елә мәһдудијјәтләр тәтбиг олунур ки, дүзҝүн гәрар гәбул етмәјә имкан вермир; әкс һалда сизин тәһлилинизи гәбул едирәм. Демәк истәјирәм ки, тәкҹә биз јох, елә онун өзү дә долајысы илә буну етираф едирди. Јенә дејирәм, бәзи мәсәләләр барәдә данышмаг үчүн заман кечмәлидир.
Һәр һалда бу, сонрадан бәзиләринин дедији кими “һеч бир гијмәтләндирмә јох иди вә һамы гәфил тәәҹҹүбләнди” типли һадисә дејилди. Хејр, белә дејилди. Һадисә баш верди вә бу, сон дәрәҹә ағыр бир һадисә иди. Орада алты дивизија мөвҹуд иди – һәрби, тәһлүкәсизлик вә полис гүввәләри дахил олмагла; үч полис дивизијасы вә үч орду дивизијасы варды. Чох ағыр шәраитдә Мосул сүгут етди. Даһа сонра һадисәләр гар учгуну кими башлады вә ирәлиләмәјә давам етди. Диҝәр вилајәтләрдә дә сон дәрәҹә үмидсиз вәзијјәт јаранды – Мосулдан Әнбар вилајәтинә, дәрһал Дијаләјә вә Сәлаһәддинә кечди. Бир-биринин ардынҹа, гар учгуну кими ирәлиләди. Бүтүн Ираг үзрә, хүсусилә дә шиәләр арасында сон дәрәҹә ағыр психоложи вәзијјәт јаранды.
О ҝүнләр чох чәтин ҝүнләр иди. Чәршәнбә ахшамы, саат 11-дә Мосул сүгут етди. Сүгутдан әввәл, елә һәмин ҝүн бир нечә дәфә Һаҹы Гасим илә әлагә сахламышдыг. Тәхминән саат 11-дән әввәл данышдыг. Деди: “Һәсән, нә хәбәр вар?” Дедим: “Тәәссүф ки, дүшүндүјүмүз баш верди
Деди: “Сәнҹә, мән ҝәлим?” Дедим: “Мүтләг.” Ондан әввәл Һаҹы Гасим бирбаша шәкилдә надир һалларда мејдана дахил олурду, лакин бу дәфә деди ки, ҝәлир.
