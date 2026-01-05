  1. Ana səhifə
АБШ-нин Венесуелаја һүҹуму вә оғурлуг әмәлијјаты нәтиҹәсиндә тәхминән 80 нәфәр гәтлә јетирилиб

5 yanvar 2026 - 19:50
Венесуела мүдафиә назири Владимир Падрино Лопез базар ҝүнү билдириб ки, АБШ һәрби гүввәләри президент Николас Мадуро вә һәјат јолдашы Силија Флореси гачыраркән тәһлүкәсизлик ишчиләринин әксәријјәтини вә бәзи мүлки ишчиләри өлдүрүб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Венесуелалы јүксәк вәзифәли бир мәмур АБШ-нин өлкәјә һүҹуму нәтиҹәсиндә өләнләрин сајынын 80-ә чатдығыны ачыглады.

Бу мәмур әлавә етди ки, һүҹумда өләнләр арасында мүлки шәхсләрлә јанашы, Венесуела тәһлүкәсизлик гүввәләри дә вар.

Мәмур әлавә етди ки, өләнләрин сајы арта биләр.

Бу арада, Венесуела мүдафиә назири Владимир Падрино Лопез базар ҝүнү билдириб ки, АБШ һәрби гүввәләри президент Николас Мадуро вә һәјат јолдашы Силија Флореси гачыраркән тәһлүкәсизлик ишчиләринин әксәријјәтини вә бәзи мүлки ишчиләри өлдүрүб.

