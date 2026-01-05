ИИР ХИН “New York Times” гәзетинин јајдығы мәлуматы тәкзиб едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчү мүавини АБШ медиасында Иранын хариҹи ишләр назиринин ҹүмә ахшамы медиа рәһбәрләри илә хүсуси ҝөрүш кечирмәси илә бағлы дәрҹ едилән хәбәри тәкзиб едәрәк билдириб: Бәзи Гәрб даирәләри ән ади мәсәләләрдән белә дезинформасија вә сүни ҝәрҝинлик јаратмаг үчүн истифадә етмәјә чалышырлар.
ХИН-ин сөзчү мүавини Мөһсүн Шәмсизадә “Х” сосиал шәбәкәсиндә пајлашдығы ачыгламада Америка медиасында јајымланан иддиалара мүнасибәт билдирәрәк гејд едиб: “New York Times” гәзетиндә ҹәнаб Әрагчинин ҝуја ҹүмә ахшамы медиа нүмајәндәләри илә ҝөрүш кечирдији вә өлкәнин мөвҹудлуғу илә бағлы вәзијјәт барәдә ачыгламалар вердији иддиа олунуб.
О билдириб ки, Исраилә мәхсус “Интернатионал” медиа гуруму да бу хәбәри ҝениш башлыгла јајымлајыб.
Шәмсизадә вурғулајыб ки, бәзи Гәрб даирәләри һәр һансы сырадан мөвзуну белә јалан мәлумат вә иҹтимаи ҝәрҝинлик јаратмаг үчүн бәһанәјә чевирирләр.
О әлавә едиб: Хариҹи ишләр назири вә ја назирлијин сөзчүсүнүн хариҹи сијасәт мәсәләләри илә бағлы журналистләр вә медиа нүмајәндәләри илә мүтәмади вә планлы ҝөрүшләр кечирмәси тамамилә нормал вә гәбул олунмуш бир практикадыр. Лакин АБШ медиасынын иддиа етдији кими, өтән ҹүмә ахшамы ҝөстәрилән хүсусијјәтләрә малик һәр һансы хүсуси ҝөрүш үмумијјәтлә баш тутмајыб.
Гејд едәк ки, “New York Times” гәзети Иран Ислам Республикасынын үч рәсми нүмајәндәсинә истинадән, өлкәдә етиразларын кәскинләшдији бир дөврдә һакимијјәтин јүксәк вәзифәли нүмајәндәләринин гапалы ҝөрүш вә мүзакирәләрдә Иран Ислам Республикасынын “мөвҹудлуг мәрһәләсинә дахил олдуғуну” етираф етдикләрини иддиа едиб.
Sizin rəyiniz