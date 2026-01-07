Јәмән Ашкара Тәһдид Етди: Сомалидәки сионистләр силаһлы гүввәләримизин гануни һәдәфидир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмән Хариҹи Ишләр Назиринин мүавини вердији ачыгламада вурғулајыб ки, сионист режимин Сомалиландын сепаратчы бөлҝәсиндәки һәр һансы бир мөвҹудлуғу Јәмән силаһлы гүввәләри үчүн гануни һәдәф олаҹаг.
Әбдүл Ваһид Әбу Рас сионист режимин хариҹи ишләр назири Ҝидеон Саарын Сомалиланд сәфәрини писләјәрәк дејиб: Бу сәфәр бејнәлхалг һүгугун вә Сомалинин суверенлијинин, мүстәгиллијинин вә әрази бүтөвлүјүнүн ачыг шәкилдә позулмасыдыр.
О, әлавә едиб: Бу һәрәкәт Сомалиландын Сомалијә вә реҝион өлкәләринә гаршы дүшмәнчилик һәрәкәтләри үчүн базаја чеврилмәси үчүн сионист планы чәрчивәсиндә атылан бир аддымдыр.
Әбу Рас дејиб: Сионистләрин Сомалиландда олмасы реҝионун тәһлүкәсизлијини вә сабитлијини позаҹаг вә Гырмызы дәнизин, Әдән көрфәзинин вә бејнәлхалг ҝәмичилијин тәһлүкәсизлијинә бирбаша тәһдиддир.
О, вурғулады: Сионист режимин Сомали торпағында һәр һансы бир варлығы гырмызы хәттдир вә бу режимлә иттифаг итки вә рүсвајчылыгдан башга бир шејлә нәтиҹәләнмәјәҹәк.
