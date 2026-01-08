Фото Репортаж | Игтидар Шәһидләринин аилә үзвләри Әмирәл-мөминин (ә) доғум ҝүнүндә Имам Хаменеи илә ҝөрүшүбләр
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әмирәл-мөминин (ә) мүбарәк доғум ҝүнү олан Рәҹәб ајынын 13-ү мүнасибәтилә шәһид Сүлејмани вә онун јолдашларынын аиләси, еләҹә дә бир груп Игтидар Шәһидләринин аилә үзвләри Теһранда, Имам Хомејни (р.ә) адына Һүсејнијјәдә Үмүдүнја Мүсәлманларынын Али Рәһбәри Һәзрәти Ајәтуллаһ Хаменеи илә ҝөрүшүбләр.
8 yanvar 2026 - 15:20
Xəbər kodu: 1770959
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Лидерин Рәсми Сајты
Sizin rəyiniz