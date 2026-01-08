Ҹүһүд Трамп, АБШ-ын 66 бејнәлхалг тәшкилатдан чыхмасыны әмр етди \ Һәр Шеј АБШ Үчүн

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ-ын ҹүһүд Президенти Доналд Трамп чәршәнбә ҝүнү АБШ-ын артыг АБШ марагларына хидмәт етмәјән 66 бејнәлхалг тәшкилатдан чыхмасыны нәзәрдә тутан бир сәрәнҹам имзалајыб. Ағ Ев билдириб ки, бунлардан 31-и БМТ илә әлагәлидир.
Трампын јүксәк вәзифәли администрасија рәсмиләринә вердији меморандумда гејд етдији 35 гејри-әлагәли тәшкилат вә 31 БМТ илә әлагәли гурум арасында Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын Иглим Дәјишиклији үзрә Чәрчивә Конвенсијасы да вар. Чохлары бу конвенсијаны иглим пактынын "әсас сүтуну" вә 2015-ҹи ил Парис иглим сазишинин ана сазиши һесаб едир.
Кечән ил, отуз илдән сонра илк дәфә олараг, АБШ БМТ-нин иллик иглим саммитиндә иштирак етмәјиб.
Тәбии Сәрвәтләрин Мүдафиәси Шурасынын президенти вә баш иҹрачы директору Маниш Бабна билдириб ки, АБШ Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын Иглим Дәјишиклији үзрә Чәрчивә Конвенсијасындан чыхан илк өлкә олаҹаг.
О, диҝәр өлкәләрин конвенсијанын тәрәфләри олдуғуну вә бунун сәбәбләринин иглим дәјишиклији илә мүбаризә апармаг үчүн һеч бир мәнәви өһдәлик олмаса белә, данышыглар масасында јерини горумағын онлара игтисади сијасәтә тәсир етмәк вә бөјүк имканлар јаратмаг имканы вердијини анламаг олдуғуну изаһ едиб.
АБШ һәмчинин ҝендер бәрабәрлијинә наил олмаг вә гадынлары ҝүҹләндирмәк үчүн чалышан БМТ Гадынлар тәшкилатындан вә БМТ-нин 150-дән чох өлкәдә аилә планлашдырмасы вә ана вә ушаг сағламлығы үзрә бејнәлхалг ихтисаслашмыш аҝентлији олан Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын Әһали Фондундан (БМТӘФ) чыхаҹаг. АБШ өтән ил һәмчинин УНФӘФ-ә малијјә төһфәләрини азалдыб.
