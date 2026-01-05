Имам Хаменеинин Әсәрләринин Горунмасы вә Нәшри Офисинин үзвү Илон Маскын ҹавабыны верди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ингилабын Али Рәһбәринин Әсәрләринин Горунмасы вә Нәшри Офисинин үзвү Илон Маскын “Х” сосиал шәбәкәсиндәки твитинә ҹаваб олараг она јазыб: «Бөјүкләриндән соруш!»
Ингилабын Али Рәһбәринин Әсәрләринин Горунмасы вә Нәшри Офисинин үзвү Меһди Фәзаили, Илон Маскын Трампын мүдахиләчи вә мүһарибә јөнлү бәјанатлары илә бағлы твитинә реаксија олараг дөрд тарихи шәкил пајлашараг (1980-ҹи илдә Тәбәс фыртынасы, 2016-ҹы илдә Фарс көрфәзиндә Америка гајыгларынын сахланылараг әлә кечирилмәси, 2020-ҹи илдә СЕПАҺ-ын Ирагдакы Ајн әл-Әсәд Америка базасына ракет һүҹуму, 2025-ҹи илдә Иранын ракет ҹавабы вә Гәтәрдәки Әл-Удејд Америка базасына һүҹум) јазыб: «Бөјүкләриндән соруш!»
