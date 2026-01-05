  1. Ana səhifə
Имам Хаменеинин Әсәрләринин Горунмасы вә Нәшри Офисинин үзвү Илон Маскын ҹавабыны верди

5 yanvar 2026 - 19:43
Xəbər kodu: 1769929
Source: İRNA
Ингилаб Рәһбәринин Әсәрләринин Горунмасы вә Нәшри Офисинин үзвү, дөрд тарихи шәкил пајлашмагла Илон Маскы јериндә отуздурду...

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ингилабын Али Рәһбәринин Әсәрләринин Горунмасы вә Нәшри Офисинин үзвү Илон Маскын “Х” сосиал шәбәкәсиндәки твитинә ҹаваб олараг она јазыб: «Бөјүкләриндән соруш!»

Ингилабын Али Рәһбәринин Әсәрләринин Горунмасы вә Нәшри Офисинин үзвү Меһди Фәзаили, Илон Маскын Трампын мүдахиләчи вә мүһарибә јөнлү бәјанатлары илә бағлы твитинә реаксија олараг дөрд тарихи шәкил пајлашараг (1980-ҹи илдә Тәбәс фыртынасы, 2016-ҹы илдә Фарс көрфәзиндә Америка гајыгларынын сахланылараг әлә кечирилмәси, 2020-ҹи илдә СЕПАҺ-ын Ирагдакы Ајн әл-Әсәд Америка базасына ракет һүҹуму, 2025-ҹи илдә Иранын ракет ҹавабы вә Гәтәрдәки Әл-Удејд Америка базасына һүҹум) јазыб: «Бөјүкләриндән соруш!»

