  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Өнәмли хәбәрләр

Нју-Јорк мери Трампын Венесуелаја гаршы биртәрәфли һүҹумуна ҹаваб верди

4 yanvar 2026 - 14:37
Xəbər kodu: 1769445
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Нју-Јорк мери Трампын Венесуелаја гаршы биртәрәфли һүҹумуна ҹаваб верди

Нју-Јорк штатынын мери билдириб: Венесуелаја гаршы биртәрәфли һүҹум бејнәлхалг һүгугун позулмасы вә мүһарибә актыдыр.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Нју-Јорк мери Зәһран Мамдани Трампын Венесуелаја гаршы биртәрәфли һүҹумуна ҹаваб верди.

О, “Х” платформасында дәрҹ олунан ачыгламада, АБШ әмәлијјаты вә Мадуро вә һәјат јолдашы Силиа Флоресин Нју-Јорк шәһәриндә федерал һәбсханада сахланылмасы планлары барәдә мәлуматландырылдығыны сөјләјиб.

Мамдани Мадуро һаггында белә јазыб: Суверен дөвләтә гаршы биртәрәфли һүҹум мүһарибә актыдыр вә федерал вә бејнәлхалг һүгугун позулмасыдыр.

Режим дәјишиклијинә гаршы бу ачыг ҹәһд јалныз хариҹдәки инсанлара јөнәлмәјиб; бу, һәм дә бу шәһәри ев адландыран он минләрлә венесуелалы да дахил олмагла, Нју-Јорк вәтәндашларына бирбаша тәсир ҝөстәрир.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha