Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Нју-Јорк мери Зәһран Мамдани Трампын Венесуелаја гаршы биртәрәфли һүҹумуна ҹаваб верди.
О, “Х” платформасында дәрҹ олунан ачыгламада, АБШ әмәлијјаты вә Мадуро вә һәјат јолдашы Силиа Флоресин Нју-Јорк шәһәриндә федерал һәбсханада сахланылмасы планлары барәдә мәлуматландырылдығыны сөјләјиб.
Мамдани Мадуро һаггында белә јазыб: Суверен дөвләтә гаршы биртәрәфли һүҹум мүһарибә актыдыр вә федерал вә бејнәлхалг һүгугун позулмасыдыр.
Режим дәјишиклијинә гаршы бу ачыг ҹәһд јалныз хариҹдәки инсанлара јөнәлмәјиб; бу, һәм дә бу шәһәри ев адландыран он минләрлә венесуелалы да дахил олмагла, Нју-Јорк вәтәндашларына бирбаша тәсир ҝөстәрир.
