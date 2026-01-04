Трамп рәсмән Венесуеланы ишғал етдијинә етираф етди: Венесуелалылар азаддырлар; АБШ тәһлүкәсиз кечидә гәдәр Венесуеланы әлә кечирәҹәк

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ Президенти Доналд Трамп, Венесуела Президенти Николас Мадуро вә һәјат јолдашы Силиа Флоресини оғурламасы илә бағлы ачыглама вериб.
АБШ Президенти бу һәрәкәтлә Венесуеладакы сијаси вәзијјәтин јени бир мәрһәләјә гәдәм гојдуғуну сөјләјәрәк әлавә едиб: "Венесуела халгы јенидән азаддыр."
Трамп һәмчинин оғурлуг әмәлијјатынын АБШ-ын мөвгејини ҝүҹләндирдијини сөјләјәрәк вурғулајыб: "Америка бу ҝүн даһа тәһлүкәсиз вә даһа гүрурлу бир өлкәдир."
"Бу, бу өлкәнин тарихиндә Америка ҝүҹүнүн вә сәриштәсинин ән һејрәтамиз, тәсирли вә ҝүҹлү тәзаһүрләриндән бири иди",- дејәрәк Доналд Трамп, Флоридадакы Мар-а-Лаҝо курортунда Мүдафиә Назири Пит Һегсетт вә Дөвләт Катиби Марко Рубио да дахил олмагла јүксәк вәзифәли администрасија рәсмиләринин иштиракы илә кечирилән мәтбуат конфрансында билдириб.
Гулдурбашы Трамп Венесуеладакы ҝүҹ структуруну һәдәјәрәк, хәбәрдарлыг едиб: “Венесуеладакы бүтүн сијаси вә һәрби хадимләр Мадуро илә баш верәнләрин онларын да башына ҝәлә биләҹәјини баша дүшмәлидирләр.”
Шәнбә ҝүнү Флорида штатынын Палм Бич шәһәриндәки игамәтҝаһындан ачыглама верән Трамп, Вашингтонун һакимијјәти тез бир заманда дахили “актјорлар”а тәһвил вермәк нијјәтиндә олмадығыны ачыг шәкилдә билдирәрәк, әлавә едиб: “Биз башгасынын ҝәлиб һакимијјәти әлә кечирмәсинә гарышмаг истәмирик. Биздә дә илләрдир јашадығымыз вәзијјәт ејнидир. Она ҝөрә дә тәһлүкәсиз, әдаләтли вә низамлы кечид мүмкүн олана гәдәр өлкәни идарә едәҹәјик.”
АБШ президенти һәмчинин Венесуеланын нефт сәнајесинин дурумуна тохунараг Мадуро һөкумәтинин фәалијјәтини сәрт шәкилдә тәнгид едиб вә Венесуела нефтини сон дамласына гәдәр совураҹағына ишарә едәрәк дејиб: “Һамы билир ки, Венесуеладакы нефт сәнајеси бир фәлакәт иди. Чох узун мүддәтдир ки, там бир фәлакәтдир. Онлар саһиб олдуглары ресурс зәрфијјәти илә мүгајисәдә демәк олар ки, һеч бир нефт чыхармырдылар. Биз милјардларла доллар хәрҹләјәрәк, ағыр зәдәләнмиш инфраструктуру, хүсусән дә нефт инфраструктуруну тәмир едиб, дүнјанын ән бөјүк ширкәтләрини, чох бөјүк АБШ нефт ширкәтләрини ҹәлб едәҹәјик”.
Sizin rəyiniz