Fox News: Николас Мадуро Нју-Јоркдакы бир һәбсханаја көчүрүлдү \ Видео

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Венесуеланын АБШ гулдур гүввәләри тәрәфиндән оғурланмыш Президенти Николас Мадуро вә һәјат јолдашы шәнбә ҝүнү ҝеҹә саатларында гондарма проседурлардан кечдикдән сонра империалист АБШ-ын Наркотикләрлә Мүбаризә Идарәсинин һеликоптери илә Манһеттендән Нју-Јоркун Бруклин шәһәриндәки Метрополитен Һәбсханасына көчүрүлүбләр.
Американын Fox News шәбәкәсинин мәлуматына ҝөрә, Мадуро Нју-Јоркун Ҹәнуб рајонунда "наркотерроризм" вә силаһ иттиһамлары илә бағлы гондарма иттиһамларла үзләшмәјә гәдәр федерал дөвләтин һәбсиндә галаҹағы ҝөзләнилир.
Fox News-ун әмәкдашы Пол Мауро Николас Мадуронун АБШ гулдур гүввәләри тәрәфиндән сахланылдығыны ҝөстәрән видео јајымлајыб. Видеода әлләри гандалланмыш Мадуро "Јени илиниз мүбарәк!" дејир.
Sizin rəyiniz