Ултра-ортодокс јәһудиләр Гүдсдә мәҹбури һәрби хидмәт ганунуна гаршы күтләви нүмајишләр кечирибләр. Чәршәнбә ахшамы Гүдсдә ултра-ортодокс јәһудиләрин күтләви митингә гаршы чағырышлары өлүм һадисәси илә сонунҹланды. Сионист јәһуди идарә етдији автобусу издиһамын арасына сүрдүкдән сонра бир јенијетмәни әзәрәк өлдүрдү.
Һадисә јериндән чәкилмиш видео ҝөрүнтүләрдә автобусун минләрлә нәфәрлик нүмајиш үчүн топлашан ултра-ортодокс кишиләрин издиһамына бирбаша чырпылдығы ҝөрүнүр.
Исраилин Маҝен Давид Адом тәҹили јардым хидмәтләри автобусун алтында галан 18 јашлы оғланын һадисә јериндә өлдүјүнү билдириб.
Исраил ордусу ики иллик мүһарибәдән сонра бир чох ҹәбһәдә инсан ҝүҹү чатышмазлығы илә үзләшдијиндән, минләрлә ултра-ортодокс јәһуди ганун лајиһәсинә етираз етмәк үчүн күчәләрә чыхыб. Тһе Ҝуардиан гәзетинин хәбәринә ҝөрә, сон ајларда гануна гаршы күтләви нүмајишләр мүнтәзәм олараг кечирилир.
Сионист режим полисинин ачыгламасына ҝөрә, чәршәнбә ахшамы кечирилән етираз аксијасы "кичик бир груп иғтишашчы ҹидди иҹтимаи гајда позунтуларына, о ҹүмләдән нәглијјатын һәрәкәтини мәһдудлашдырмаға, автобуслара зәрәр вермәјә, зибил гутуларыны јандырмаға, полисә вә сәрһәд полиси әмәкдашларына әшјалар вә јумурта атмаға, тәһгирләрә гышгырмаға вә һадисә јериндә ишләјән журналистләрә һүҹум етмәјә" башладыгдан сонра зоракылыға чеврилиб. Полис әлавә едиб ки, автобус "кечиди манеә төрәдән иғтишашчылар тәрәфиндән блокланыб".
1948-ҹи илдә Исраилин гурулмасы заманы гәбул едилмиш гануна әсасән, јәһуди мәтнләринин өјрәнилмәсинә там вахт ајыран кишиләр фактики олараг мәҹбури һәрби хидмәтдән азаддырлар.
Тһе Ҝуардиан гәзетинин гејд етдији кими, ултра-ортодокс јәһудиләр Исраилин јәһуди әһалисинин 14%-ни тәшкил едир вә һөкумәтдә ултра-ортодокс партијаларын галмасы Нетанјаһунун сағчы коалисијасынын јашамасы үчүн ваҹибдир.
Нојабр ајында, һәрби хидмәтә чағырыш һаггында әввәлки ганун лајиһәси ијул ајында рәдд едилдикдән сонра парламентин Хариҹи Ишләр вә Мүдафиә Комитәсинә јени бир ганун лајиһәси тәгдим едилди.
Ултра-ортодокс Бирләшмиш Төврат Јәһудилик Партијасы бу ганун лајиһәсинә ҝөрә һөкумәтдән чыхыб вә Нетанјаһунун коалисијасы һазырда парламентдәки 120 јердән јалныз 60-на саһибдир.
Диҝәр әсас ултра-ортодокс партијасы олан Шасдан олан назирләр бу мәсәлә илә бағлы истефа вердиләр, бахмајараг ки, партија рәсми олараг коалисијадан чыхмајыб.
“Тһе Ҝуардиан” гәзетинин изаһ етдији кими, Исраилин Баш назири Бенјамин Нетанјаһу мүхалифәт вә бәзи коалисија тәрәфдашлары тәрәфиндән һәрби чағырышларын сајыны артырмаг үчүн тәзјиг алтындадыр, лакин әнәнәви олараг Нетанјаһунун мүттәфигләри олан ултра-ортодокс партија лидерләри сечиҹиләринин әһәмијјәтли бир һиссәсини тәшкил едән диншүнас тәләбәләрин һәрбијә чағырылмасына гаршы чыхырлар.
