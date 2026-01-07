  1. Ana səhifə
7 yanvar 2026 - 12:00
Xəbər kodu: 1770490
Source: İRNA
ҺӘМАС нүмајәндә һејәти Шарм әл-Шејх разылашмасынын деталларынын һәјата кечирилмәси үчүн Гаһирәјә ҝәлиб

ҺӘМАС нүмајәндә һејәти Рәфәһ кечидинин јенидән ачылмасы илә бағлы данышыглар апармаг үчүн Гаһирәјә ҝәлиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Хәбәр мәнбәләри билдириб ки, ҺӘМАС лидерләриндән ибарәт нүмајәндә һејәти Гәзза золағы илә бағлы мәсәләләри, хүсусән дә Шарм әл-Шејх разылашмасы вә онун һуманитар вә тәһлүкәсизлик мүддәаларынын һәјата кечирилмәси механизмләри илә бағлы данышыгларын икинҹи мәрһәләсинә һазырлыглары, еләҹә дә Рәфәһ кечидинин јенидән ачылмасыны мүзакирә етмәк үчүн Гаһирәјә ҝәлиб.

Данышыглара сионист ишғалчыларла данышыгларын икинҹи мәрһәләсинин башлама тарихинин мүәјјән едилмәси механизмләри вә кечид мәнтәгәләри, атәшкәс вә һуманитар вәзијјәтлә бағлы һәлл олунмамыш мәсәләләрлә бағлы мүзакирәләр дахилдир.

