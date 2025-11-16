Трамп үчүн чәтин 10 ҝүн: Сечки мәғлубијјәти вә Епштејн галмагалы јени сијаси бөһран јаратды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ-дә федерал һөкумәтин фәалијјәтинин бәрпасы вә сијаси сабитлијә дөнүш кими гијмәтләндириләҹәји ҝөзләнилән һәфтә әксинә олараг Доналд Трамп администрасијасы үчүн бөһранларын ән кәскин мәрһәләсинә чеврилди.
Рејтингләрин сүрәтлә енмәси, республикачыларын дахилиндә парчаланма, игтисади ҝәрҝинлик вә Ҹефри Епштејн иши илә бағлы галмагалын јенидән ҝүндәмә ҝәлмәси Трамп һөкумәтини ҹидди чәтинликләрлә үз-үзә гојду.
Сон сечкиләрдән сонракы 10 ҝүн әрзиндә баш верән сијаси, игтисади вә медиа јөнүмлү һадисәләр Доналд Трамп администрасијасында мисли ҝөрүнмәмиш далғаланма јарадыб. Бу просесләр тәкҹә Трампын мүттәфигләрини чашдырмагла кифајәтләнмәјиб, һәмчинин онун әсас дајағы сајылан консерватив електорат арасында да бирлији сарсыдыб.
Newsweek нәшринин мәлуматына ҝөрә, республикачыларын сечкиләрдә ағыр мәғлубијјәти ардыҹыл бөһранлар зәнҹиринин башланғыҹы олуб. Нәтиҹәдә партија дахилиндә фикир ајрылыглары дәринләшиб, “МАҜА” (Американы јенидән бөјүк едәк) һәрәкатынын нүфузлу сималары Трампа гаршы аналогу олмајан тәнгидләр сәсләндириб вә ән нәһајәт, етик характерли “Ҹефри Епштејн” галмагалы јенидән иҹтимаи мүзакирәләрин ҝүндәминдә јер алыб.
