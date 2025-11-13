  1. Ana səhifə
13 noyabr 2025 - 13:48
Xəbər kodu: 1750056
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
БМТ-нин Игтисади вә Малијјә Мәсәләләри Комитәсинин Фәләстин суверенлији илә бағлы гәтнамәси гәбул едилди

БМТ Баш Ассамблејасынын Игтисади вә Малијјә Мәсәләләри Комитәси јәһудиләр тәрәфиндән ишғал олунмуш Фәләстин әразиләриндә Фәләстин халгынын тәбии сәрвәтләри үзәриндә даими суверенлији илә бағлы гәтнамә гәбул етди.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фәләстин Хәбәр Аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, БМТ Баш Ассамблејасынын Игтисади вә Малијјә Мәсәләләри Комитәси Шәрги Гүдс дә дахил олмагла, јәһудиләр тәрәфиндән ишғал олунмуш әразиләрдәки тәбии сәрвәтләри үзәриндә Фәләстин халгынын даими суверенлијини вурғулајан гәтнамә гәбул едиб. Гәтнамәдә сионист режими бу сәрвәтләрин истисмарына вә талан едилмәсинә сон гојмаға чағырылыр.

Гәтнамә 77-ләр Групу вә Чинин тәшәббүсү илә тәклиф едилиб вә Авропа Бирлијинин бүтүн үзв дөвләтләри вә Канаданын мүсбәт сәсләри дә дахил олмагла 152 сәс леһинә бөјүк сәс чохлуғу илә гәбул едилди.

Әксинә, АБШ, Ниуе, Микронезија, Папуа Јени Гвинеја, Палау, Парагвај, Арҝентина вә сионист режими дә дахил олмагла јалныз 8 өлкә буна гаршы чыхмыш, диҝәр 12 өлкә исә битәрәф галмышдыр.

Гәтнамәдә һәмчинин Бејнәлхалг Әдаләт Мәһкәмәсинин 19 ијул 2024-ҹү ил тарихли мәсләһәт рәјинә истинад едилир вә бу рәјдә сионист режимин Шәрги Гүдс дә дахил олмагла ишғал олунмуш әразиләрдәки сијасәтинин вә давамлы мөвҹудлуғунун ганунсуз олдуғу билдирилир.

Гәтнамәдә еләҹә дә хатырладылыр ки, 2004-ҹү илдә Бејнәлхалг Әдаләт Мәһкәмәси дә сионист режимин ишғал олунмуш Фәләстин әразиләриндә ајырыҹы диварын тикинтисини ганунсуз елан етмиш вә буну ајры-сечкилик акты вә бејнәлхалг һүгугун позулмасы һесаб етмишдир.

