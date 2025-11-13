Латакија әтрафында вәһһаби террорчу Голани гүввәләри илә Бәшшар Әсәд тәрәфдарлары арасында тоггушмалар

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Гатарын Әл-Ҹәзирә хәбәр аҝентлијинин Әл-Ихбаријаја истинадән вердији мәлумата ҝөрә, Суријада өзүнү президент елан едән вәһһаби террорчу Голанинин дахили тәһлүкәсизлик гүввәләри илә өлкәнин кечмиш президенти Бәшшар Әсәдин бир груп тәрәфдары арасында Латакија әтрафындакы Ҹәблә шәһәри јахынлығында тоггушмаларын баш вердијини билдириб.
Бу тоггушмаларда Голани дахили тәһлүкәсизлик гүввәләринин үч үзвүнүн јараландығы ачыгланыб.
Әл-Ихбарија һәмчинин Тартус јахынлығында Шејх Бәдр әразисиндә Бәшшар Әсәдин 13 тәрәфдарынын һәбс олундуғуну иддиа едиб.
