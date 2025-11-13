АБШ-ын Ирана гаршы јени санксијалары

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ Малијјә Назирлијинин мәлуматына ҝөрә, чәршәнбә ҝүнү Иранла бағлы јени санксијаларын тәтбиг едилмәсини елан етди.
АБШ Малијјә Назирлијинин веб сајтында бу барәдә иддиа едилиб: Бу ҝүн АБШ Малијјә Назирлијинин Хариҹи Активләрә Нәзарәт Идарәси (ОФАҸ) Иранын баллистик ракетләр вә пилотсуз учуш апаратлары (ПУА) истеһсалыны дәстәкләмәк үчүн чохсајлы тәҹһизат зәнҹири идарә едән Иран, БӘӘ, Түркијә, Чин, Һонконг, Һиндистан, Алманија вә Украјнада јерләшән 32 шәхс вә гуруму һәдәф алыр!
Веб сајта ҝөрә, АБШ Малијјә Назирлијинин Терроризм вә Малијјә Кәшфијјаты үзрә мүавини Ҹон К. Һөрли иддиа едиб: Иран, дүнјанын һәр јериндә нүвә вә әнәнәви силаһ програмлары мәгсәди илә компонентләр алмаг үчүн малијјә системләриндән истифадә едир! Президент Трампын ҝөстәриши илә биз Теһранын нүвә тәһдидинә сон гојмаг үчүн Ирана максимум тәзјиг ҝөстәририк.
