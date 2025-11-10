Сәләфиләр Дәмәшгин Зејнәбијјә шәһәриндә Шиәләрә гаршы мәзһәбчилик тәфригәсинә башлајырлар

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ливанын "Әл-Әхбар" гәзетинин мәлуматына ҝөрә, Дәмәшг әтрафында вә Зејнәбијјә әразисиндә (Сејјида Зејнәб) сүнниләрин (сәләфиләрин) үстүнлүк тәшкил етдији Һүҹира шәһәриндәки сүнни (сәләфи) имамын тәхрибатчы ачыгламаларындан сонра мәзһәбләрарасы ҝәрҝинлијин артмасы, Зејнәбијјә әразисиндә Гуран вә Әли Шиәләринә гаршы иҹтимаи тәһрикләрин јајылмасына сәбәб олуб.
Бу мүнасибәтлә дүнән Дәмәшгдә Шиәләрин Зејнәбијјәдән говулмасы тәләби илә нүмајиш кечирилиб.
Сурија Инсан Һүгуглары Рәсәдханасы бәзи мәнбәләрә истинадән билдириб ки, гејд олунан сүнни имам мәзһәб һиссләрини гызышдырмагда вә инсанлары "Шиәлијин јајылмасына гаршы мүбаризәјә" тәшвиг етмәкдә бөјүк рол ојнајыб ки, бу да ҝәрҝинлијин јајылмасы вә Дәмәшгин ҹәнубундакы әразиләрә дини ајрысечкилијин гајытмасы илә бағлы нараһатлыглар јарадыб.
Дәмәшг јахынлығындакы Зејнәбијјә бөлҝәсиндә, Шиәләрин сүкут вә тәмкинлијиндән су-истифадә едәрәк, бу ҝүн онларла сәләфи, танынмыш Шиә руһаниси, Сејид Мәһәммәд Һүсејн Фәдлуллаһын нүмајәндәси Шејх Әдһәм әл-Хәтибә гаршы шүарлар сәсләндиррәрәк нүмајиш кечирибләр. Нүмајиш шәһәрдәки Әз-Зәһра Һүсејнијјәсинин јенидән гурулмасы вә мүвәггәти ачылышындан бир һәфтә сонра баш тутуб.
Шејх Әдһәм әл-Хәтиб вердији ачыгламада сосиал шәбәкәләрдә бәзи сәһифәләрин Суријада, хүсусән дә Зејнәбијјә бөлҝәсиндә сүнниләр вә шиәләр арасында фитнә јаратмаг үчүн давамлы сәјләрини писләјиб вә бу сәһифәләри јалан хәбәрләрә вә Сурија ҹәмијјәти халглары арасында ҝәрҝинлик вә мүнагишә јаратмаг мәгсәди илә бәзи һадисәләрин шиширдилмәсинә әсасланан дүшмәнләрин планларына хидмәт етмәкдә ҝүнаһландырыб.
