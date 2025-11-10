Тајланд Камбоҹа илә бағладығы атәшкәси дајандырды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ассоҹиатед Пресс-ин мәлуматына ҝөрә, Тајланд-Камбоҹа сәрһәдиндә мина партладыгдан бир нечә саат сонра Тајландын баш назири Антин Чарнвиракул Камбоҹа илә атәшкәс мүгавиләсинин бүтүн мүддәаларынын дајандырылаҹағыны ачыглајыб.
Сәрһәд мүбаһисәси беш ҝүнлүк тоггушмаја сәбәб олдугдан сонра ики Ҹәнуб-Шәрги Асија гоншусу өтән ај Малајзијада кечирилән саммит заманы атәшкәс мүгавиләсини имзаламышдыр.
Ҝәрҝинлик сон бир ајдыр давам едир вә август ајында баш верән охшар партлајыш нәтиҹәсиндә сәрһәддә патрул хидмәти заманы үч Тајланд әсҝәри јараланмышдыр.
Атәшкәс мүгавиләсинин шәртләринә ҝөрә, Тајланд 18 Камбоҹа әсҝәрини азад етмәлидир вә һәр ики тәрәф сәрһәд бөлҝәсиндә ағыр силаһлар вә миналарын топланмасы просесинә башламалыдыр.
