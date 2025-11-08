“Өлүм зирзәмиләри”нин ифшасы – The Guardian: Исраилдә фәләстинли әсирләр јералты ишҝәнҹәләрә мәруз галыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Инҝилтәрәнин The Guardian гәзетинин сарсыдыҹы һесабаты Исраил режиминин јералты һәбсханаларындакы дәһшәтли шәраити үзә чыхарыб.
Гәзет јазыр ки, онларла фәләстинли мәһкәмәсиз вә ҝүнәш ишығына чыхмадан, ајларла гаранлыг зирзәмиләрдә аҹлыға вә планлы ишҝәнҹәләрә мәруз галараг һәјатыны итирир.
Мәлумата ҝөрә, “Рәмле” шәһәри јахынлығында јерләшән ҝизли “Рәкифт” адлы һәбсхана тәбии ишығын дахил олмасы үчүн һеч бир пәнҹәрәси олмајан вә бүтүн камералардан тутмуш ҝөрүш отагларына, һәтта һава алмаг үчүн нәзәрдә тутулан кичик һәјәтә гәдәр һәр шејин јерин алтында јерләшдији бир мәкандыр.
The Guardian гејд едир: “Рәкифт” һәбсханасы 1980-ҹи илләрдә Исраилин ән тәһлүкәли мәһбусларыны сахламаг үчүн тикилиб, лакин гејри-инсани шәраитә ҝөрә гыса мүддәт сонра бағланыб. Бунунла белә, 7 октјабр 2023-ҹү ил һадисәләриндән сонра Исраилин милли тәһлүкәсизлик назири Итамар Бен-Гвир бу һәбсхананын јенидән ачылмасы барәдә ҝөстәриш вериб.
Гәзетин мәлуматына ҝөрә, Исраилдә Ишҝәнҹәләрә Гаршы Иҹтимаи Комитәнин вәкилләри илә ҝөрүшән ән азы ики мәһбус “һарада сахланылдыгларыны һәлә дә билмирләр” вә онлара аиләләри вә ја мүһарибә барәдә данышмаг гадағандыр. Һәмин мәһбуслардан бири – хәстәханада ишләјәркән сахланылан 34 јашлы тибб баҹысыдыр ки, јанвар ајындан бәри ҝүнәш ишығыны ҝөрмәјиб.
