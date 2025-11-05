Фото Һесабат | Кәримеи Әһли-бејт, Ханым Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) пак Һәрәминдә, Анамыз, Һәзрәт Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) шәһадәт ҝеҹәләри
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һәзрәт Фатимә Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) шәһадәт ҝеҹәләриндә Кәримеи Әһли-бејт, Һәзрәт Фатимәи Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) мүгәддәс зијарәтҝаһы кәдәр вә гәмлә долу бир аб-һава ичәрисиндә, Исламын Даһи Ханымынын хатирәсини еһтирамла јад едән зәвварларла долудур. Һәрәмин һәјәтләри вә ејванлары матәм әһлинин розә вә салаватлар сәсләри илә һәр јери бүрүјүб вә мүгәддәс Гум шәһәри бу ҝеҹәләрдә өзүнә мәхсус матәм вә мәнәвијјат рәнҝини алмышдыр.
5 noyabr 2025 - 18:55
Xəbər kodu: 1747058
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Фото: Һәмид Абиди
Sizin rəyiniz