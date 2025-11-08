Азәрбајҹан һөкумәт рәсмиси: Бакы там атәшкәс олмадан Гәззаја гошун ҝөндәрмәјәҹәк

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мәлуматлы Азәрбајҹан һөкумәти мәнбәји билдириб ки, Гәззада там атәшкәс әлдә едиләнә гәдәр Бакы Гәззаја һеч бир гошун ҝөндәрмәјәҹәк.
Бу, АБШ-ын бу јахынларда БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасына "Гәзза үчүн Бејнәлхалг Сабитләшдирмә Гүввәләри" јаратмаг үчүн гәтнамә лајиһәси тәгдим етмәси вә үзвләринә планы тәсдигләмәләри үчүн тәзјиг ҝөстәрмәси илә әлагәдардыр.
Азәрбајҹан Милли Мәҹлисинин Тәһлүкәсизлик Комитәсинин рәһбәри ҹүмә ҝүнү Реутерс аҝентлијинә билдириб ки, гошун ҝөндәрмәклә бағлы һәр һансы бир гәрар өлкә парламенти тәрәфиндән гәбул едилмәли вә тәсдигләнмәлидир; лакин һәләлик бу мәсәлә илә бағлы һеч бир ганун лајиһәси алынмајыб.
Азәрбајҹанлы мәнбә дејиб: "Силаһлы Гүввәләримизи рискә атмаг истәмирик. Бу, јалныз һәрби һүҹумлар тамамилә дајандырылдығы тәгдирдә баш верәҹәк."
Бу арада, Азәрбајҹан Хариҹи Ишләр Назирлијинин нүмајәндәси Реутерс-ин Ҹәнуби Гафгаз өлкәсинин Гәззаја гошун ҝөндәрмәк үчүн гојдуғу шәртләрлә бағлы суалларыны ҹавабландырмајыб.
Sizin rəyiniz