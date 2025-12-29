Әнсаруллаһ Һәрәкатынын Лидери: Исраилин Сомалиланддакы Мөвҹудлуғу Гануни Һәрби Һәдәф Олаҹаг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмәнин Әнсаруллаһ Һәрәкатынын лидери бир ачыгламада сионист режимин "Сомалиланд"ы танымаг аддымыны мәһкум едәрәк, буну Сомалијә, әрәб вә Ислам дүнјасына гаршы "дүшмән аддымы" вә "сионист террору" адландырды.
"Әбдүл Малик әл-Һуси" базар ҝүнү вердији ачыгламада елан едиб: "Бу дүшмән сионист аддымы Сомалидә бөлҝәјә зәрбә вурмаг вә һәмчинин бөлҝә өлкәләрини бөлмәк үчүн бир база јаратмаг мәгсәди дашыјыр; бу план јалныз Сомали илә мәһдудлашмыр, һәм дә онун ачыг мәгсәди Гәрби Асијаны дәјишдирмәкдир."
О әлавә едиб: "Исраилин бәјаннамәси етибарсыздыр, ганун вә әдаләт бахымындан һеч бир дәјәри јохдур; Чүнки о, өзү үчүн ганунилији олмајан, башгалары үчүн ганунилик јаратмајан бир гәсбкар гурум тәрәфиндән верилиб."
Әнсаруллаһ лидери хәбәрдарлыг едиб: “Сионист режими бу танынма вә әмәкдашлығын әһатә даирәсини диҝәр өлкәләрә ҝенишләндирмәјә вә Сомалиландын дүшмәнчилик фәалијјәтләри үчүн базаја чеврилмәсинә чалышаҹаг; бу, Сомали, Африка вә Әрәб өлкәләринин, Гырмызы дәнизин вә Әдән көрфәзинин тәһлүкәсизлијини тәһдид едир вә диҝәр өлкәләрин парчаланмасына сәбәб олаҹаг.”
Әл-Һуси Сомалијә дәстәк вермәк вә Исраилин планларыны позмаг үчүн "әрәб вә Ислам дүнјасындан мөһкәм вә ҹидди мөвге" тәләб етмәјә давам едиб.
О вурғулајыб: “Бизим мөвгејимиз Исраил дүшмәнинә гаршы гардаш Сомали халгы илә бирликдә гәтидир. Сомалиланд бөлҝәсиндә Исраилин һәр һансы бир мөвҹудлуғу силаһлы гүввәләримиз үчүн гануни һәрби һәдәф олаҹаг; чүнки бу, Сомали вә Јәмәнә гаршы тәҹавүз акты вә реҝионун тәһлүкәсизлијинә тәһдиддир."
Әл-Һуси һәмчинин бу аддымы Фәләстин мәсәләси илә әлагәләндирәрәк дејиб: "Ислам үммәтинин мәзлум Фәләстин халгыны дәстәкләмәк үчүн бир араја ҝәлмәси ваҹибдир, чүнки бу мәсәләдәки һәр һансы бир уғурсузлуг сионист дүшмәнин диҝәр өлкәләрә гаршы планларыны һәјата кечирмәси үчүн даһа чох имкан јарадаҹаг."
