Исраил, Јунаныстан вә Кипр Түркијәјә гаршы бирҝә һәрби әмәкдашлыг програмы имзалајыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Исраил ордусу ачыглајыб ки, Исраил режими 2026-ҹы ил үчүн Јунаныстан вә Кипрлә Түркијәјә гаршы јөнәлмиш бирҝә һәрби әмәкдашлыг програмы имзалајыб.
Исраилли мәнбәләрин билдирдијинә ҝөрә, сөзүҝедән програм Аралыг дәнизиндә Түркијәјә гаршы тәдбирләрин әлагәләндирилмәси мәгсәдилә һазырланыб.
Чәршәнбә ҝүнү јајылан мәлуматларда гејд олунуб ки, разылашма үч тәрәф арасында бирҝә һәрби тәлимләрин кечирилмәсини, хүсуси тәјинатлы гүввәләрин һазырланмасыны, јүксәк сәвијјәли ҝөрүшләрин вә һәрби мәсләһәтләшмәләрин тәшкилини нәзәрдә тутур.
Sizin rəyiniz