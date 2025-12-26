Папа Лео Милад бајрамында Гәззәдә фәләстинлиләрин ағыр вәзијјәтини писләјән месаж верди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Католик дүнјасынын лидери Папа Лео Милад бајрамы мүнасибәтилә өтән ҝүн (ҹүмә ахшамы) сәсләндирдији илк мүраҹиәтиндә Гәззәдә фәләстинлиләрин ағыр һуманитар вәзијјәтини писләјиб.
“Реутерс” аҝентлији јазыр ки, илк америкалы папа Һәзрәт Иса Мәсиһин (әлејһи сәлам) садә бир төвләдә дүнјаја ҝәлмәси һекајәсинә (админ: Әлбәттә бу тәһриф олунмуш христиан китабларында беләдир, лакин Гурани Кәримә әсасән Һәзрәти Иса Мәсиһ шәһәрдән кәнарда, хурма ағаҹы алтында дүнјаја ҝәлиб) ишарә едәрәк билдириб: Бу, Аллаһын дүнја халглары арасында олдуғуну ҝөстәрди.
О, даһа сонра суал едиб: Бәс Гәззадакы һәфтәләрлә јағыша, күләјә вә сојуға мәруз галан чадырлар һаггында неҹә дүшүнмәјәк?
“Реутерс”ин мәлуматына ҝөрә, мај ајында кардиналлар тәрәфиндән сечилдикдән сонра илк Милад бајрамыны гејд едән Папа Лео, өзүндән әввәлки Папа Франсисклә мүгајисәдә даһа сакит вә дипломатик үслуба маликдир вә адәтән чыхышларында сијаси мәсәләләрә мүдахилә етмәкдән чәкинир.
Лакин о, Гәззадакы фәләстинлиләрин аҹынаҹаглы вәзијјәтини дәфәләрлә писләјиб вә өтән ај журналистләрә билдириб ки, фәләстинлиләр вә исраиллиләр арасында онилликләрдир давам едән мүнагишәјә сон гојмағын јеҝанә һәлли мүстәгил Фәләстин дөвләтинин јарадылмасыдыр.
Өтән ҝүн Петер Базиликасында минләрлә инсанын гатылдығы мәрасимдә Папа Лео дүнјадакы евсизләрин вәзијјәтини вә мүһарибәләрин јаратдығы дағынтылары писләјәрәк деди: “Давам едән вә ја битмиш, дағынтылар вә јаралар бурахан бүтүн бу мүһарибәләрдән безмиш мүдафиәсиз халг тәһлүкәли вә көврәк бир вәзијјәтдәдир.”
