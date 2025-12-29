Видео | Сурија Әләвиләри јәһуди-сәләфи бирлијинә етиразлара башлады; Тәһрир әш-Шамын һакимијјәти алтында олмаг истәмирик
29 dekabr 2025 - 14:30
Xəbər kodu: 1767486
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Суријалы әләвиләр өтән ҝүн Әләвиләрин Али Ислам Шурасынын рәһбәри Шејх Гәзәлин "Динҹ Инсан Фыртынасы" адлы чағырышыны дәстәкләмәк үчүн митингләринә башлајыблар. Шејх Гәзәл бу чағырышы, базар ҝүнү "методики сојгырым мүһарибәси"нә етираз олараг вериб.
