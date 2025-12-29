Кәрбәлаје Мүәллада тәсадүфән “Шабанијјә Интифадасы” шәһидләринин күтләви мәзарлығы ашкарланды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ирагын Кәрбәла әјаләтиндә, инфраструктурун тәмири вә јенидән гурулмасы заманы, Баб әл-Түвејҹ әразисиндә, Шиәләрин сабиг Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) дүшмәни, Сәддам режиминә гаршы башладылан Шабанијјә Интифадасынын бир сыра шәһидләринин ҹәсәдләринин олдуғу күтләви мәзарлыг ашкарланыб.
Әл-Сумаријанын мәлуматына ҝөрә, шаһидләр бу ҹәсәдләрин әразидәки су тәҹһизаты шәбәкәсинин тәмири вә сахланылмасы үчүн апарылан газынты ишләри заманы тәсадүфән ашкар едилдијини билдирибләр.
Гејд олунан күтләви мәзарлыг ашкар едилән кими тәһлүкәсизлик гүввәләри әразини тамамилә мүһасирәјә алыныб вә ихтисаслашмыш груплар бу күтләви мәзарлығын јериндә илкин арашдырмалара вә сәнәдләрин топланмасына башлајыблар.
Експертләрин илкин гијмәтләндирмәләри ҝөстәрир ки, бу күтләви мәзарлыг 1991-ҹи илдә, Ирагын ҹәнуб шәһәрләриндә, гәддар вә гаичән Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) дүшмәни, Сәддамын ҝениш репрессијалары илә үзләшән Шиәләрин, Сәддам режиминә гаршы Мүҹтәһидләрин, о ҹүмләдән, Ајәтуллаһ Хои тәрәфиндән верилән иҹазәси илә башлатдыглаы Шабанијјә Интифадасы заманы верилән гурбанлар илә әлагәлидир.
Бу контекстдә Кәрбәла Вилајәт Мәҹлисиндәки Шәһидләр Комитәсинин рәһбәри Мәҹид әл-Малики әразинин 1991-ҹи илдә бағ вә јол мејданы олдуғуну гејд едиб вә бу кәшфин кечмиш Сәддам режиминин ҹинајәтләри, о ҹүмләдән күтләви гәтлләр вә ҝизли дәфнләр һаггында јени бир сәнәд олдуғуну вурғулајыб.
Ихтисаслашмыш гурумлар шәһидләрин ҹәсәдләрини бу күтләви мәзарлыгдан елми шәкилдә вә ҹинајәтин сүбутларыны горујаҹаг шәкилдә чыхармаг үчүн әмәлијјата башламаға һазырлашырлар.
Јерли мәнбәләрә ҝөрә, мәһкәмә органларына вә мәһкәмә експертизасы шөбәсинә ДНТ-нин арашдырылмасы, гурбанларын шәхсијјәтинин мүәјјән едилмәси вә ҹәсәдләрин аиләләринә тәһвил верилмәси үчүн лазыми тәдбирләрин ҝөрүлмәси барәдә мәлумат верилиб.
