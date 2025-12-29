Иранын үч пејки космоса уғурла бурахылды / Иран космик технолоҝијанын там дөвријјәсиндә дүнјанын ән јахшы 10 өлкәси сырасындасыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Өтән ҝүн, 28 декабр 2025-ҹи илдә Иран Ислам Республикасы ән бөјүк вә ән ваҹиб космик миссијаларындан бирини һәјата кечирди вә ејни заманда Русијадакы Восточны Космик Мәркәзиндән Русијанын Сојуз ракетиндән истифадә едәрәк үч Иран пејкини космоса бурахды.
Плана әсасән, һәр үч пејк Јер сәтһиндән тәхминән 500 километр јүксәкликдә, узаг мәсафәдән зондлама, јерүстү ҝөрүнтүләмә вә тәтбиги мәлуматлар үчүн ујғун олан, ејни заманда јерүстү стансијаларла сүрәтли рабитә вә мәлумат өтүрүлмәсини тәмин едән бир орбитдә јерләшдирилиб.
Иран Космик Тәшкилатынын рәһбәри Һәсән Салари 3 ИИР пејкинин бурахылышы заманы журналистләрә өлкәдә космик програмларынын ҝенишләндирилмәсинә тохунараг билдириб: “Пејкләрин, бурахылыш гурғуларынын вә мәлуматларын гәбулу вә емалы үчүн зәрури инфраструктурун ејни вахтда дизајны вә гурулмасы габилијјәти сајәсиндә Иран Ислам Республикасы космик саһәдә дүнјанын 10-11 апарыҹы өлкәси арасындадыр.”
Космик Тәшкилатынын рәһбәри вурғулајыб: “Мүхтәлиф ширкәтләр вә групларла мүгавиләләрин имзаланмасы вә лајиһәләндирилән вә гурулан пејкләрин уғуру Иранын космик сәнајесинин инкишафыны, ҝенишләнмәсини вә артан артым темпини ҝөстәрир.”
О әлавә едиб: “Јени ојунчуларын, хүсусән дә өзәл секторун вә билик әсаслы ширкәтләрин дахил олмасы өлкәнин космик сәнајеси үчүн парлаг бир ҝәләҹәк вәд едир.
