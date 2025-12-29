Шәһид Сүлејмани, мүгавимәтин ләјагәтини һәр шејдән үстүн тутан милләтләр үчүн јеҝанә стратеҝија олдуғуну сүбут етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назири Сејид Аббас Әрагчи, шәһид ҝенерал-лејтенант Һаҹы Гасим Сүлејманинин бөлҝәдәки "мүгавимәт ҹәбһәси"нин мемары олдуғуну вурғулајараг деди: "Шәһид Сүлејмани мүгавимәтин стратежи бир "сечим" олдуғуну вә ләјагәтини һәр шејдән үстүн тутан милләтләр үчүн јеҝанә мүмкүн јол олдуғуну сүбут етди."
Бу ҝүн (29 декабр, базар ертәси) "Ҝенерал-лејтенант Һаҹы Гасим Сүлејмани; Дипломатија вә Мүгавимәт" бејнәлхалг конфрансынын ачылыш мәрасиминдәки чыхышынын бир һиссәсиндә Иранын хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи ҝенерал Сүлејманинин интеллектуал тәмәлләринә истинад едәрәк билдириб: "Ислам Ингилабынын идеалларынын вә Иран Ислам Республикасынын Конститусијасыны тәнзимләјән принсипләрин тәзаһүрү олан Һаҹы Гасим идејасы, Иран Ислам Республикасынын хариҹи сијасәтинин нәзәри вә фундаментал тәмәлиндән гајнагланыр вә буна "мүгавимәт јөнүмлү дипломатија" дејилмәлидир."
О, әлавә едиб ки, "мүгавимәт ҹәбһәси" бу дипломатијанын ҝөстәриҹиләриндән биридир.
Хариҹи ишләр назири дипломатијанын уғурунда милли ҝүҹ компонентләринин ролуну вурғулајараг дејиб: "Дипломатија өлкә үчүн "һеч нәдән" фајда ҝәтирә билмәз, әксинә, милли мараглары јарадан, артыран вә горујан милли имканлардыр."
О, һәмчинин данышыглары "дипломатија сәнәти" һесаб едиб вә тәкбашына дипломатијанын һеч бир јерә апармадығыны вурғулајыб.
Әрагчи “семантик ҝүҹ” анлајышына вә дискурс гуруҹулуғунун ролуна тохунараг гејд етди: “Ҝенерал Сүлејмани мүгавимәт дискурсуну нәзәри консепсијалар вә шүарлар чәрчивәсиндән чыхарараг ону Јахын Шәрг вә Гәрби Асијанын һәссас ҹоғрафијасында мадди, тәсирли вә трансформатив бир ҝүҹә чевирди.”
О, Иран Ислам Республикасынын мүгавимәт јөнүмлү дипломатија илә мәшғул олмаға вә мүгавимәт дискурсуну дәстәкләмәјә давам едәҹәјини вурғулады.
