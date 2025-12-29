Иран Ислам Республикасынын хариҹи ишләр назири илә Сәудијјә Әрәбистанынын хариҹи ишләр назири арасында телефон данышығы баш тутуб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи вә Сәудијјә Әрәбистанынын хариҹи ишләр назири Әмир Фејсәл бин Фәрһан бу ҝүн ахшам (базар ҝүнү) телефон данышығында икитәрәфли мүнасибәтләр, реҝионал вә бејнәлхалг просесләр барәдә фикир мүбадиләси апарыблар.
Иранын хариҹи ишләр назири Јәмәнин ҹәнубундакы вәзијјәтә тохунараг һәмин өлкәнин бирлик вә әрази бүтөвлүјүнүн горунмасынын, еләҹә дә јол хәритәсинин иҹрасынын ваҹиблијини вурғулајыб.
Әрагчи сионист режимин Ливана гаршы һүҹумларыны писләјәрәк бејнәлхалг иҹтимаијјәтин, хүсусән дә атәшкәсин зәманәтчиләринин бу режимин Ливан халгына гаршы тәҹавүз вә ҹинајәтләринин дајандырылмасы үчүн мәсулијјәт дашыдығыны гејд едиб.
Сәудијјә Әрәбистанынын хариҹи ишләр назири исә реҝион өлкәләри арасында мәсләһәтләшмә вә әмәкдашлығын давам етдирилмәсинин сүлһ вә сабитлијин горунмасы үчүн әһәмијјәтини вурғулајыб вә сионист режимин ҹавабдеһ едилмәсинин зәрурилијини билдириб.
Sizin rəyiniz