Русија: Карибдә дәниз гулдурлуғуна сон гојулмалыдыр / Алманијаја сәфәр етмәјин

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Русија Хариҹи Ишләр Назирлијинин рәсми нүмајәндәси Марија Захарова Вашингтонун Венесуеланы сабитликдән чыхармаға јөнәлмиш аддымларыны писләјәрәк АБШ-дән дәниз гулдурлуғу вә гулдурлуг кими гијмәтләндирилән һәрәкәтләри дајандырмағы тәләб едиб.
О билдириб: Бу ҝүн биз сөзүн әсл мәнасында Кариб дәнизиндә анархијанын шаһиди олуруг. Елә бир мәканда ки, башгаларынын әмлакынын ганунсуз әлә кечирилмәси – јәни дәниз гулдурлуғу, һүҹум вә гулдурлуг кими, артыг унудулдуғу ҝүман едилән үсуллар јенидән дирчәлиб.
Захарова мәтбуат брифингинин диҝәр һиссәсиндә Алманија сәрһәдиндә Русија вәтәндашларынын һүгугларынын чохсајлы позулмасы һалларына тохунараг дејиб: Биз вәтәндашларымызы там зәрури һаллар истисна олмагла Алманијаја сәфәр етмәкдән ҹидди шәкилдә чәкинмәјә чағырырыг.
