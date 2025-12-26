  1. Ana səhifə
Русија: Карибдә дәниз гулдурлуғуна сон гојулмалыдыр / Алманијаја сәфәр етмәјин

26 dekabr 2025 - 10:52
Xəbər kodu: 1766292
Source: İRNA
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Русија Хариҹи Ишләр Назирлијинин рәсми нүмајәндәси Марија Захарова Вашингтонун Венесуеланы сабитликдән чыхармаға јөнәлмиш аддымларыны писләјәрәк АБШ-дән дәниз гулдурлуғу вә гулдурлуг кими гијмәтләндирилән һәрәкәтләри дајандырмағы тәләб едиб.

О билдириб: Бу ҝүн биз сөзүн әсл мәнасында Кариб дәнизиндә анархијанын шаһиди олуруг. Елә бир мәканда ки, башгаларынын әмлакынын ганунсуз әлә кечирилмәси – јәни дәниз гулдурлуғу, һүҹум вә гулдурлуг кими, артыг унудулдуғу ҝүман едилән үсуллар јенидән дирчәлиб.

Захарова мәтбуат брифингинин диҝәр һиссәсиндә Алманија сәрһәдиндә Русија вәтәндашларынын һүгугларынын чохсајлы позулмасы һалларына тохунараг дејиб: Биз вәтәндашларымызы там зәрури һаллар истисна олмагла Алманијаја сәфәр етмәкдән ҹидди шәкилдә чәкинмәјә чағырырыг.

