Рабитә назири: Иранын “Зәфәр 2”, “Паја” вә “Көвсәр” адлы үч јерли истеһсал пејкиндән илк сигналлар уғурла гәбул едилиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Рабитә вә Информасија Технолоҝијалары назири билдириб ки, бу ҝүн ахшам космоса бурахылан “Зәфәр 2”, “Паја” вә “Көвсәр” адлы үч јерли истеһсал пејкиндән илк сигналлар уғурла гәбул олунуб. Онун сөзләринә ҝөрә, бу һал пејкләрин орбитә јерләшдирилдикдән сонра техники ҹәһәтдән сағлам олдуғуну вә дүзҝүн ишләдијини тәсдигләјир.
Сејид Сәттар Һашими гејд едиб ки, сигналларын гәбул едилмәси пејкләрин бурахылышындан сонра ән ваҹиб илкин мәрһәлә һесаб олунур. Назир вурғулајыб ки, бу мәрһәләнин уғурла баша чатмасы техники мониторингин давам етдирилмәси, орбитал сабитләшмәнин тәмин олунмасы вә нәзәрдә тутулан миссијаларын нөвбәти мәрһәләләринин иҹрасына башланылмасы үчүн лазыми шәраит јарадыр.
