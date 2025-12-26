Русијалы сәнаје фәалынын ҝенерал Сүлејмани илә ҝөрүшү барәдә хатирәләри

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Русија сәнаје, тиҹарәт вә бизнес саһәсиндә фәалијјәт ҝөстәрән фикир адамы вә фәал, ҝенерал-лејтенант Гасым Сүлејманинин шәһадәтинин илдөнүмү әрәфәсиндә 2015–2017-ҹи илләрдә шәһидлә баш тутмуш бир нечә ҝөрүшү илә бағлы хатирәләрини бөлүшүб.
Һазырда Русијанын ән бөјүк дөвләт ҝеолоҝија һолдинги олан “Русҝеолоҝија”нын рәһбәринин мүшавири вәзифәсиндә чалышан Дмитри Малишев һәмин илләрдә өлкәнин енержи сәнајесиндә фәалијјәт ҝөстәриб вә дөвләтә мәхсус “Газпром” ширкәти илә әлагәдар миссијалары јеринә јетириб.
Русијалы фәал билдириб ки, Ҝенерал Сүлејмани илә таныш олмаг вә онунла сөһбәт етмәк шәрәфинә наил олуб вә “Газпром”ун нүмајәндәси гисминдә онунла бир нечә дәфә ҝөрүшүб.
О гејд едиб ки, ҝенерал Сүлејмани илә ҝөрүшләр 2015–2017-ҹи илләрдә Иранда, онун реҝионда терроризмлә мүбаризәјә рәһбәрлик етдији вә бу сәбәбдән чох сых иш графикинә малик олдуғу бир дөврдә баш тутуб.
Малишев вурғулајыб ки, бир Русија вәтәндашы кими ҝенерал Сүлејмани илә Иран-Русија мүнасибәтләри, бу әлагәләрин дәринләшдирилмәси вә ҝәләҹәк перспективләри барәдә данышмаг онун үчүн бөјүк гүрур мәнбәји олуб.
О әлавә едиб: Ҝенерал Сүлејмани илә илк сөһбәтим бир саат давам етди вә артыг һәмин илк ҝөрүшдә онун уҹа мәгамлы бир инсан вә Иран халгынын гәһрәманы олдуғуну анладым.
Русијалы фәал ҝенерал Сүлејманини ҹәсур, сөзүндә вә давранышында етибарлы вә сәмими бир шәхс кими характеризә едәрәк билдириб ки, о, һәр заман өз халгынын мәнафеләрини горумаға чалышырды вә онун дүшүнҹәсиндәки һикмәт хүсуси диггәт чәкирди.
Малишев ҝенерал Сүлејманинин иткисинин чох бөјүк фаҹиә олдуғуну гејд едәрәк дејиб: һаглы олараг демәк олар ки, о, террор актынын гурбаны олду.
