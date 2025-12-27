Сомали Әрәб Лигасыны тәҹили иҹлас кечирмәјә чағырды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сомали Федерал Республикасынын Мисирдәки сәфири вә өлкәнин Әрәб Лигасындакы даими нүмајәндәси Әли Әбди Авари, Сомали Федерал Республикасынын Исраил ишғал режиминин Баш назири Бенјамин Нетанјаһунун "Мүстәгил Сомалиланд Республикасы"ны танымаг вә онунла там дипломатик мүнасибәтләр гурмағы елан етмәк барәдә ачыгламаларыны гынадығыны вә гәтијјәтлә рәдд етдијини ачыглады.
О, әлавә етди: Сомали, Сомалинин суверенлијини вә бирлијини позан бу тәһлүкәли гәрарларын нәтиҹәләрини арашдырмаг, бу мәсулијјәтсиз гәрарлары гынамаг вә онлары ачыг шәкилдә рәдд етмәк, еләҹә дә Сомали Федерал Республикасы илә һәмрәјлик ифадә етмәк вә әрәб өлкәләринин милли суверенлији вә әрази бүтөвлүјү принсипләрини мүдафиә етмәк, Африка Бујнузу бөлҝәсиндә сабитлији позмаг үчүн едилән һәр һансы бир ҹәһди рәдд етмәк үчүн Әрәб Лигасынын тәҹили иҹласыны чағырыр.
