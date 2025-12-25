СЕПАҺ Фарс көрфәзиндә 4 милјон литр гачаг јанаҹаг дашыјан ҝәмини сахлады

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: СЕПАҺ-ын (Иран Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу) Һәрби-Дәниз Гүввәләри Фарс Көрфәзи суларында ганунсуз фәалијјәт ҝөстәрән бир нефт танкерини сахлајыб.
СЕПАҺ Һәрби-Дәниз Гүввәләринин Биринҹи Дәниз Бөлҝәсинин команданы контр-адмирал Гуламшаһи билдириб ки, Биринҹи Дәниз Бөлҝәсинин һәрби гуллугчулары дәгиг әмәлијјат вә там кәшфијјат мәлуматлары әсасында Иран Ислам Республикасынын әрази суларыны тәрк етмәк нијјәтиндә олан, ҝөјәртәсиндә 16 нәфәр гејри-иранлы һејәт үзвү олан вә 4 милјон литр гачаг јанаҹаг дашыјан бир ҝәмијә мүдахилә едәрәк ону сахлајыблар.
Сахланылан ҝәми илә бағлы материаллар әлавә арашдырма апарылмасы үчүн мәһкәмә-һүгуг органларына ҝөндәрилиб.
