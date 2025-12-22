Австралија Шиә Шурасы: Сиднеј һадисәсини мүсәлманлары вә Фәләстин тәрәфдарларыны боғмаг үчүн бәһанә етмәјин!

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Австралија Шиә Шурасы Австралијанын Сиднеј шәһәриндә сионист Исраил режиминин өјрәдилмиш үнсүрләри тәрәфиндән һәјата кечирилән террор һадисәсиндән сонра бәзи үнсүрләрин һадисәни динҹ Фәләстин тәрәфдары етиразларына вә мүсәлманлара гаршы артан тәһлүкәсизлик басгылары илә бағлы хәбәрдарлыг едәрәк бәјанат јајыб.
Австралија Шиә Шурасынын бәјанатынын там мәтни ашағыдакы кимидир:
Бонди чимәрлијиндә баш верән фаҹиәли террор һүҹумундан бир һәфтә сонра, һәјатыны итирән гурбанларын вә јаралананларын хатирәсини еһтирамла јад едир, онларын аиләләринә вә јахынларына башсағлығы веририк. Һадисә баш верән вахтдан бәри, һеч бир дәлил тәгдим етмәдән һүҹуму динҹ Фәләстин тәрәфдары етиразларла әлагәләндирмәк ҹәһдләри бизләрдә дәрин нараһатлыг јарадыр.
Бу ҹүр иддиалар мәсулијјәтсиз вә зәрәрлидир. Динҹ топлантылар вәтәндаш иштиракынын гануни бир формасыдыр вә онлары террор актлары илә әлагәләндирмәк демократија азадлығыны сарсыдыр вә Бандаи зоракылығы илә һеч бир әлагәси олмајан иҹмалары әдаләтсиз шәкилдә дамғалајыр.
Һәмчинин, Ливерпул вә Сиднејдә једди мүсәлман кишинин зоракыҹасына һәбс олунмасындан вә медианын бөјүк ажиотаж јаратмасындан дәрин нараһатлыг дујуруг, бахмајараг ки, һакимијјәт органлары тутулан шәхсләрин тәһлүкә доғурмаларына даир һеч бир сүбутун олмадығыны етираф едир. Бу ҹүр һәрәкәтләр иҹтимаи етимадын сарсылмасына, сосиал горхунун артмасына вә хүсусилә мүсәлманлара гаршы зәрәрли стереотипләрин ҝүҹләндирилмәсинә сәбәб ола биләр. Белә ки, тәкҹә сон бир һәфтә әрзиндә мүсәлманлара гаршы нифрәт чыхышларында әһәмијјәтли дәрәҹәдә артым мүшаһидә етдик.
Сонда, Австралија Шиә Шурасы бу фаҹиәдән сонра јени ганунлар вә ја сијасәтләрин гәбул едилмәсиндә тәләсмәмәк барәдә хәбәрдарлыг едир; хүсусән дә әҝәр бу тәдбирләрин ҝәләҹәк һүҹумларын гаршысыны алмаға реал тәсири олмајаҹагса. Бу фаҹиәни сијасиләшдирмәк әвәзинә, диггәт силаһларын раһат шәкилдә әлә ҝәтирилмәсинә вә потенсиал кәшфијјат бошлуглары кими ҝөрүнән амилләрә јөнәлдилмәлидир.
Биз лидерләри тәмкинли, мәсулијјәтли вә бирлијә, әдаләтә вә бүтүн Австралија вәтәндашлары үчүн вәтәндаш азадлыгларынын горунмасына садиг галмаға чағырырыг.
