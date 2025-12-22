Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Гәрб дөвләтләринин сијаси вә медиа даирәләриндә "Исраилин ифадә азадлығыны вә етираз етмәк һүгугуну мәһдудлашдырмаг үчүн мүтәшәккил кампанијасы" адландырылан аддым ҝениш тәнгид олунуб.
Бу тәдбирләрә, Исраил сијасәтинә етираз едән вә ја Фәләстинлә һәмрәјлик ифадә едән һәр һансы бир чыхыш вә ја һәрәкаты бирбаша ҹинајәт һесаб едән дипломатик вә тәһлүкәсизлик тәзјигләр дахилдир.
Британијада Исраил сәфирлији полис тәрәфиндән етиразчыларын һәбсиндәки ролу илә өјүнән бир бәјанат верәрәк бөјүк бир ажиотаж јаратды. Етиразчылар "Интифаданы Глобаллашдырын" шүарыны сәсләндирдиләр ки, сәфирлик буну "зоракылыға тәһрик" кими характеризә етди. Тәнгидчиләр исә буну Британијанын дахили ишләринә ачыг мүдахилә вә иҹазәли ишләр һаггында Исраилин вердији тәрифини тәтбиг етмәк ҹәһди кими гијмәтләндирдиләр.
Австралијада Исраилин баш назири Канберра һөкумәтинә ачыг шәкилдә һүҹум едәрәк, Фәләстинлә һәмрәјлик нүмајишләринин јатырылмасына чағырды вә бу һәрәкәтләри "антисемит тәһрик" адландырды. Мүшаһидәчиләр бу һүҹуму Исраилин Австралијанын сијаси гәрарларына бирбаша мүдахилә ҹәһди кими гијмәтләндирдиләр.
Ејни заманда, Исраил тәрәфдары лоббиләрин ҝүҹлү тәзјиги илә Јени Ҹәнуби Уелс штат һөкумәтини Бунди һадисәсиндән сонра "интифаданы глобаллашдырын" шүарынын истифадәсини гадаған етмәјә вә Фәләстинлә һәмрәјлик нүмајишләринә мәһдудијјәтләр гојмаға вадар етди. Бу аддым ачыг-ашкар сијаси тәслимчилик вә сәсләри сусдурмаг үчүн тәһлүкәсизлик позунтусу кими дәјәрләндирилди.
Австралијалы журналист Кејтлин Ҹонстон, аналитик мәгаләсиндә бу тенденсијанын сијаси фикир ајрылыгларындан даһа бөјүк вә "Гәрбдә үмуми вәтәндаш азадлыгларына сәрһәдләрдән кәнар олан һүҹум" һесаб едилдијини јазыб. О, Исраилин ишғал олунмуш әразиләрдә фәләстинлиләри сыхышдырмагла јанашы, һәм дә Гәрб өлкәләринә Фәләстинлә һәмрәјлијин ҹинајәт һесаб едилмәси үчүн бир репрессија модели ихраҹ етмәјә чалышдығыны вурғулајыб.
Ҹонстон әлавә едиб: "Интифаданын глобаллашдырылмасы" шүарыны јәһудиләрин гәтлинә тәһрик етмәклә ејниләшдирмәк сәһвдир вә истәнилән бејнәлхалг һәмрәјлик һәрәкатыны боғмаг мәгсәди дашыјыр. Онун сөзләринә ҝөрә, бу јанашма антисемитизм анлајышыны әсл нифрәтлә мүбаризә апармаг үчүн бир васитәдән сијаси шантаж васитәсинә чевирир.”
АБШ-да Ҹонстонун килсәләрә, дини гурумлара вә медиаја гаршы "Исраилин тәблиғат кампанијасы"нын артан тәсири барәдә вердији ачыгламалара гаршы да тәнгидләр артыр. Бу тәдбирләр, хүсусән дә мүһафизәкар христианлар арасында иҹтимаи рәји нәзарәтдә сахламаг вә Америка ҹәмијјәтинә бирбаша мүдахилә вә суверен сәрһәдләри кечмәк кими тәсвир едилир.
Експертләр хәбәрдарлыг едирләр ки, Исраил јанашмасынын давам етдирилмәси Гәрб демократијалары үчүн ҹидди бир сынагдыр, чүнки хариҹи тәзјиг алтында өлкәдәки азадлыглара мәһдудијјәтләрин гәбул едилмәси ифадә вә топлашмаг азадлығынын тәмәлләрини сарсыда биләр вә Исраилә дәстәк вермәји мәҹбури вә шүбһәсиз бир өһдәлијә чевирә биләр.
