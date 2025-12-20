Иран, моссад вә сионист режим ордусунун аҝентини едам етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Мәһкәмә Гуруму ачыглама јајыб.
Ачыгламада билдирилир: “Сионист режимин хејринә ҹасуслуг етмәк, һәмин режимлә кәшфијјат әлагәси вә информасија әмәкдашлығы гурмаг, һәмчинин һәрби вә тәһлүкәсизлик објектләринин ҝөрүнтүләрини чәкмәкдә тәгсирли билинән Әгил Кешавәрз барәсиндә чыхарылмыш едам һөкмү Али Мәһкәмәдә тәсдигләндикдән вә бүтүн гануни проседурлар баша чатдырылдыгдан сонра иҹра олунуб.”
Мәлумата ҝөрә, мәһкум шәхс истинтаг заманы вердији етирафларда Иран Ислам Республикасына зәрбә вурмаг нијјәти илә сионист режимлә әлагәли кәшфијјат структурлары илә әмәкдашлыг етдијини вә өлкәјә аид мәлуматлары онларын ихтијарына вердијини ачыг шәкилдә етираф едиб.
Sizin rəyiniz