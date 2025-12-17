Тәл-Әвивдә паника; Ирана ҹасуслуг ҝениш јајылыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: “Тһе Тимес оф Ысраел” гәзетинин тәһлүкәсизлик мүхбири Арје Игзи јаздығы мәгаләсиндә Исраил тәһлүкәсизлик хидмәтләринин ишғал олунмуш әразиләрдә Иран тәрәфиндән јерләшдирилән бүтүн ҹасуслары мүәјјән едә билмәдијини етираф едиб.
Мәгаләдә, онларын хүсуси олараг кибермәкан вә узагдан ишә ҝөтүрүлдүјүнү сөјләјиб. Бу ҹасуслар пул алыр вә онлара верилән миссијанын сәвијјәси тәдриҹән тәхрибат вә террор һәрәкәтләри һәддинә гәдәр артыр.
Игзи билдириб ки, ишғал олунмуш әразиләрдә ҹасуслуг феномени о гәдәр јајылыб ки, сионист режим ордусуна да артыг сызыб. Онлар Телеҝрам, WһатсАпп, Фаҹебоок, Ынстаҝрам вә јүксәк маашла реклам вә иш сајтлары васитәсилә ишә ҝөтүрүлүрләр.
Ишғал олунмуш әразиләрдә һәјатын бүтүн саһәләриндән ҹасусларын бу шәкилдә ишә ҝөтүрүлмәси јүзләрлә вә минләрлә доллар мүгабилиндә һәјата кечирилир.
Бу ҹасуслары ишә ҝөтүрәнләр ишғал олунмуш әразиләрдәки сосиал бөлүнмәдән вә сионистләр арасында мәһрумијјәт вә ја сијаси нифрәт һиссиндән истифадә едирләр.
Сионист журналист һәмчинин етираф едиб ки, Иран баллистик ракет имканларыны ҝүҹләндирир.
