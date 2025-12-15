  1. Ana səhifə
Чиркли пулларын јујулмасына вә террорчулуғун малијјәләшдирилмәсинә гаршы мүбаризә үзрә структур һаггында тәлимат тәсдигләниб

15 dekabr 2025 - 16:34
Xəbər kodu: 1762198
Source: İRNA
Чиркли пулларын јујулмасына вә террорчулуғун малијјәләшдирилмәсинә гаршы мүбаризә үзрә структур вә тәшкилати гурумларын јарадылмасы һаггында тәлимат тәсдигләниб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Малијјә Мәлуматлары Мәркәзинин рәһбәри чиркли пулларын јујулмасына вә террорчулуғун малијјәләшдирилмәсинә гаршы мүбаризә үзрә структур вә тәшкилати гурумларла бағлы тәлиматы аидијјәти гурумлара ҝөндәриб.

Малијјә Мәлуматлары Мәркәзи базар ертәси ҝүнү билдириб ки, чиркли пулларын јујулмасы вә террорчулуғун малијјәләшдирилмәси ҹинајәтләринә гаршы мүбаризә вә гаршысынын алынмасы үзрә иҹра гајдаларынын 37-ҹи маддәсинин 6-ҹы бәндинин гејди вә 38-ҹи маддәсинин 15-ҹи бәндинә ујғун олараг малијјә гурумлары, еләҹә дә гејри-малијјә саһәсиндә фәалијјәт ҝөстәрән пешә вә мәшғулијјәтләрә даир “Чиркли пулларын јујулмасына вә террорчулуғун малијјәләшдирилмәсинә гаршы мүбаризә үзрә структур вә тәшкилати гурумларын јарадылмасы һаггында тәлимат” һазырланыб.

