Чиркли пулларын јујулмасына вә террорчулуғун малијјәләшдирилмәсинә гаршы мүбаризә үзрә структур һаггында тәлимат тәсдигләниб

Малијјә Мәлуматлары Мәркәзи базар ертәси ҝүнү билдириб ки, чиркли пулларын јујулмасы вә террорчулуғун малијјәләшдирилмәси ҹинајәтләринә гаршы мүбаризә вә гаршысынын алынмасы үзрә иҹра гајдаларынын 37-ҹи маддәсинин 6-ҹы бәндинин гејди вә 38-ҹи маддәсинин 15-ҹи бәндинә ујғун олараг малијјә гурумлары, еләҹә дә гејри-малијјә саһәсиндә фәалијјәт ҝөстәрән пешә вә мәшғулијјәтләрә даир “Чиркли пулларын јујулмасына вә террорчулуғун малијјәләшдирилмәсинә гаршы мүбаризә үзрә структур вә тәшкилати гурумларын јарадылмасы һаггында тәлимат” һазырланыб.
