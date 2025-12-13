Теһран Әфганыстанла бағлы реҝионал ҝөрүшә ев саһиблији едәҹәк

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин мәтбуат катиби Исмајыл Бәгаји журналистләрлә сөһбәтиндә Теһран шәһәриндә Әфганыстанла бағлы мәсәләләрин мүзакирәси вә фикир мүбадиләси үчүн реҝионал ҝөрүшүн тәшкил олунмасынын планлашдырылдығыны билдириб.
Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү гоншу өлкәләрлә, о ҹүмләдән Пакистан вә Әфганыстанла давамлы мәсләһәтләшмәләр апарылдығыны гејд едәрәк билдириб: Иран Ислам Республикасы өлкәмизин гоншулуг мүһитиндә тәһлүкәсизлик вә сабитлијә бөјүк өнәм верир вә бу чәрчивәдә реҝион өлкәләри арасында ҝәрҝинлијин азалдылмасы вә анлашманын ҝүҹләндирилмәси үчүн һәр ҹүр сәји әсирҝәмир.
Назирлијин сөзчүсү бу ҝөрүшүн гоншу өлкәләр вә диҝәр реҝионал тәрәфләрлә мүхтәлиф сәвијјәләрдә апарылан мәсләһәтләшмәләрин нәтиҹәси олдуғуну билдирәрәк үмид етдијини билдириб ки, бу тәшәббүс реҝионал һәмрәјлик вә ҝәрҝинлијин арадан галдырылмасында еффектив рол ојнаја биләр.
Sizin rəyiniz