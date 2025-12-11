Әрагчи Иранын Ермәнистана јени тәјин олунмуш сәфиринә: Иран вә Ермәнистан халглары арасындакы мүнасибәтләр мәдәни–тарихи характер дашыјыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ермәнистан Республикасына јени тәјин олунмуш Иран сәфири Хәлил Ширгуламы чәрсәнбә ахшамы, өлкәдәки дипломатик фәалијјәтинә башламаздан әввәл Иранын хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи илә ҝөрүш кечириб.
Ҝөрүш заманы Ширгуламы Теһран–Ирәван икитәрәфли мүнасибәтләринин даһа да ҝүҹләндирилмәси, јахшы гоншулуг сијасәтинин инкишафы вә мүхтәлиф саһәләр үзрә әмәкдашлығын ҝенишләндирилмәсинә даир тәклиф етдији програмлары назирә тәгдим едиб.
Хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи Ирәвандакы јени сәфирә фәалијјәтиндә уғурлар арзулајараг, Иран вә Ермәнистан халглары арасында әлагәләри мәдәни вә тарихи бағлара сөјкәнән мүнасибәтләр кими дәјәрләндириб.
