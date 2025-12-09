АБШ Иранда Молла Һакимијјәтинин дәјишиклији лајиһәсинин уғурсуз олдуғуну етираф етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Спутник-ин мәлуматына ҝөрә, Трампын Сурија үзрә хүсуси нүмајәндәси Том Барак "Натионал" журналына вердији мүсаһибәдә АБШ дөвләт катиби Доналд Трамп вә Марко Рубионун Иранда Һакимијјәт дәјишиклији үчүн һеч бир просеси дәстәкләмәдикләрини, әксинә реҝионал һәлләрә наил олмаг истәдикләрини иддиа едиб.
О, АБШ-ын Ирандакы мүдахилә сәјләринә етираф едәрәк дејиб: “Вашингтон Ирандакы режими дәјишдирмәк үчүн ики дәфә ҹәһд едиб вә буна наил олмајыб.”
Барак Ирандакы һакимијјәт дәјишилик мәсәләләринин реҝионал өлкәләрин өһдәсинә бурахылмалы олдуғуну вә белә бир аддымын даһа ағыллы аддым олаҹағыны сөјләјиб.
О, АБШ һөкумәтинин Теһранла разылыға ҝәлмәјә һазыр олдуғуну иддиа етди. Ејни заманда, Иранла разылашма үчүн илкин шәрт гојду вә Теһранын ҹиддилик ҝөстәрмәли вә реҝионал прокси гүввәләрини дәстәкләмәји дајандырмалы олдуғуну сөјләди.
Том Барак билдириб ки, Иран реҝиондакы һадисәләрдән сонра Ираг мәсәләсиндә Һизбуллаһ, ҺӘМАС вә Јәмәнә гаршы сәрт мөвге тутур.
Sizin rəyiniz